Вызволенный из ледового плена теплоход причалил к Сахалину

Пассажирский теплоход "Игорь Фархутдинов", вызволенный накануне из ледового плена в южной части Охотского моря, около 16 часов воскресенья пришвартовался в порту сахалинского Корсакова. Все пассажиры благополучно сошли на берег, сообщает пресс-служба островного правительства.

"Успешную проводку судна через ледовые поля завершил ледокол Дальневосточного морского пароходства "Капитан Хлебников". Операция длилась около полутора суток", - говорится в сообщении.

Завтра "Игорь Фархутдинов" вновь отправится на Курилы. Однако пассажирам опасаться нечего. Власти заверяют, что маршрут движения судна будет скорректирован - вероятнее всего, оно пойдет через Сангарский пролив, в обход ледовых полей.

Напомним, "Игорь Фархутдинов" со 127 пассажирами на борту, отчаливший от курильского острова Шикотан, попал в ледовый капкан у берегов Японии. В течение пяти дней экипаж пытался пробиться к чистой воде самостоятельно, но маневрирование успехом не увенчалось. В субботу к судну подошел ледокол "Капитан Хлебников", который и вывел его в безопасный район.