Летный сертификат разбившегося Ан-148 был в порядке

Заместитель Саратовского транспортного прокурора Станислав Прохоров, на которого ссылается ТАСС, сообщил, что сертификат летной годности самолета Ан-148, потерпевшего катастрофу в Подмосковье, действовал до 1 июня. Работник прокуратуры отметил, что сертификат на воздушное судно был выдан 2 июня 2016 года.

В компании "Саратовские авиалинии" проводится проверка в связи с катастрофой.

Южная транспортная прокуратура сообщила, что будет проверено исполнение авиаперевозчиком федерального законодательства.

- При наличии основания будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования, - информирует пресс-служба ведомства.

Обломки самолета, следовавшего по маршруту Москва - Орск, и тела погибших людей обнаружены в Раменском районе Подмосковья. Связь с самолетом прервалась через несколько минут после вылета с аэродрома Домодедово. На борту находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа, никто из них не выжил.