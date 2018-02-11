Образцы для опознания жертв крушения Ан-148 возьмут в Орске

В 8 утра по московскому времени из Москвы в Орск вылетит спецборт МЧС России с медиками на борту. Им предстоит печальная миссия по отбору проб ДНК.

Такое распоряжение на втором селекторном совещании дал глава МЧС Владимир Пучков. Таким образом, как подчеркнул министр, родственников погибших не придется гонять в Москву для забора биоматериала. Все необходимые действия для проведения генетических экспертиз будут проведены в Орске.

Сейчас в Домодедово нет практически никого из провожавших, хотя для них там созданы условия, чтобы они могли узнать всю самую последнюю информацию о трагедии.

На месте трагедии работают 470 сотрудников МЧС и 80 единиц высокопроходимой техники. Вместе с ними работают сотрудники Росгвардии, развернуты 34 башни искусственного освещения. Работы продолжатся всю ночь.