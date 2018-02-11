Разбившийся "Ан-148" пропал из эфира сразу после вылета

Самолет "Саратовских авиалиний", потерпевший крушение под Москвой, перестал выходить на связь с диспетчерами почти сразу после взлета. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"По информации руководителя полетов Московской службы ФГУП ОрВД, перестал выходить на связь с диспетчерами после нескольких минут после вылета из аэропорта Домодедово", - отметили представители перевозчика.

"Саратовские авиалинии" также выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Москвой. В пресс-службе подтвердили, что на борту "Ан-148", летевшего из столицы в Орск, было 65 пассажиров и 6 членов экипажа.