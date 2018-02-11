Разбившийся в Подмосковье Ан-148 эксплуатировался восемь лет

Упавший в Подмосковье пассажирский самолет Ан-148 был произведен менее восьми лет назад, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Борт летал, в том числе, на зарубежных направлениях, затем был передан "Саратовским авиалиниям". По данным агентства, компания получила четыре таких самолета, рассчитанных на 83 пассажира.

Напомним, рейс Москва - Орск пропал с радаров уже спустя пару минут после вылета из Домодедово. На борту, по последним данным, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. На данный момент обломки рухнувшего самолета обнаружены в Раменском районе.