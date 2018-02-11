Разбившимся в Подмосковье Ан-148 управлял опытный пилот

Самолет Ан-148, потерпевший катастрофу в Подмосковье, находился в технически исправном состоянии. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в авиакомпании "Саратовские авиалинии". Самолет, как уже сообщалось, 2010 года выпуска, был приобретен этим воздушным перевозчиком в 2016 году.

- Командир экипажа был опытным летчиком, с опытом полетов в 5 тысяч часов, а на данном типе самолетов - в 2,8 тысячи часов. Авиакомпания "Саратовские авиалинии" приносит глубокие соболезнования родным и близким погибших, - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Между тем в правительстве региона сообщили, что четыре члена экипажа - жители Саратовской области.

Обломки воздушного суда, следовавшего по маршруту Москва - Орск, обнаружены в Раменском районе Подмосковья. Связь с самолетом прервалась через несколько минут после вылета с аэродрома Домодедово. На борту Ан-148 находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа.