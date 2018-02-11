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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дом с последствиями

Строительство жилья для полицейских завершилось коррупционным скандалом
Текст: Наталья Саванкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7493 (30)
Задержан заместитель начальника управления МВД по Пензенской области Нариман Алтынбаев. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, допущенными при строительстве здания, в которое летом прошлого года переехало руководство регионального управления полиции.

Это был известный в Пензе долгострой, кирпичную коробку заложили в центре города на улице Некрасова еще 25 лет назад. Менялись руководители ведомства, его название и полномочия, а недостроенная девятиэтажка продолжала зиять на мир черными впадинами незастекленных окон. Только в мае 2017 года удалось завершить строительство. Объект общей площадью 11 тысяч квадратных метров оборудовали новейшей системой связи и современной техникой. Здесь разместились 500 сотрудников полиции из разных структурных подразделений.

В Петербурге смогут увольнять заподозренных в коррупции чиновников

Но стройкой века заинтересовались контролирующие органы. В конце года комиссия МВД России провела проверку УМВД по Пензенской области, результаты ее так и не были преданы огласке. Но вскоре после этого завели уголовное дело на высокопоставленного чиновника пензенской полиции.

- Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Замначальника УМВД России по Пензенской области допустил злоупотребление при исполнении контрактов по строительству административного здания на улице Пушкина, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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