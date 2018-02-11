В Саратове создан оперативный штаб после крушения Ан-148

В Саратове создан оперативный штаб в связи с катастрофой самолета "Саратовских авиалиний" Ан-148.

- Губернатор Валерий Радаев дал поручение совместно с представителями МЧС и авиакомпании организовать оперативный штаб для принятия необходимых мер поддержки, - сообщили в пресс-службе главы региона.

Обломки воздушного суда, следовавшего по маршруту Москва - Орск, обнаружены в Раменском районе Подмосковья. Самолет потерпел катастрофу через несколько минут после вылета с аэродрома Домодедово. На борту Ан-148 находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

На маршруте Москва - Орск самолеты "Саратовских авиалиний" работают с октября 2015 года.