В Татарстане сельские жительницы получат выплаты за рождение детей

Единовременные пособия по 50 и 100 тысяч рублей за рождение детей получат женщины, живущие в селах и деревнях Татарстана.

Постановление, направленное на повышение рождаемости, было подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

Как говорится в документе, женщины моложе 25 лет получат 50 тысяч рублей за рождение первенца. А селянкам моложе 29 лет полагается 100 тысяч рублей за рождение третьего ребенка.

Видимо, во избежание резкого наплыва фиктивных сельских жителей из городов, власти республики ввели ограничение. На выплаты могут рассчитывать матери, прожившие на селе не менее трех лет.

Чтобы получить пособие, надо подать заявление в республиканский центр материальной помощи по месту жительства.

Справка "РГ"

В Татарстане проживает около 3,9 миллиона человек. Из них почти 34 процента в сельской местности. Республика входит в число регионов России, где смертность превышает рождаемость. На 2017 год число умерших от родившихся составило 91,4 процента. В Татарстане проживает более 10 тысяч многодетных семей.