В Татарстане возбудили дело о массовом отравлении школьников

СК Татарстана возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после массового отравления школьников в Арском районе.

По последним данным, в больнице с признаками отравления оказались 36 учеников и двое взрослых. Все они питались в столовой одного и того же учебного заведения.

Следователи провели обыски в организации, которая поставляла в школу продукты, а также осмотрели территорию учебного заведения, где обнаружили свидетельства попытки уничтожить "просрочку".