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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Возможность острова

В Мариинке показали премьеру оперы Гайдна "Необитаемый остров"
Текст: Владимир Дудин
Российская газета - Федеральный выпуск №7493 (30)
Мариинский театр в последнее время удивляет тем, что все чаще предлагает взамен финансовоемких крупных полотен малый формат мобильных одноактовок, создающих альтернативу Вагнеру и Берлиозу в виде неизвестных шедевров Моцарта, а теперь и Гайдна. А на счету у одного из легендарной троицы "венских классиков", автора 104 симфоний, ораторий "Времена года" и "Сотворение мира", 24 оперы.
Они нашли друг друга без GPS-навигатора: Джернандо (Дмитрий Воропаев) и Констанция (Эвелина Агабалаева) в финале оперы Гайдна. Фото: Наталья Разина Они нашли друг друга без GPS-навигатора: Джернандо (Дмитрий Воропаев) и Констанция (Эвелина Агабалаева) в финале оперы Гайдна. Фото: Наталья Разина
Они нашли друг друга без GPS-навигатора: Джернандо (Дмитрий Воропаев) и Констанция (Эвелина Агабалаева) в финале оперы Гайдна. Фото: Наталья Разина

"Необитаемый остров" был написан ко дню рождения князя Эстерхази, при дворе которого служил Гайдн. В несколько запутанном либретто, написанном самим Пьетро Метастазио, речь идет о возвращении двух друзей на остров, где несколько лет назад Джернандо с женой Констанцией и ее младшей сестрой Сильвией высаживались, чтобы переждать бурю. Пока сестры прятались в гроте, Джернандо успели похитить пираты. Спустя более десятка лет, Джернандо со своим спасителем Энрико решили выяснить судьбу сестер, старшая из которых уверена, что была подло брошена мужем. В финале по законам эпохи Просвещения все обретают свои правильные половинки. Те, кто хоть иногда заглядывают в оперу, могли без труда разглядеть в квартете влюбленных предтечу ансамбля "Так поступают все" Моцарта.

Фото: РИА Новости
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Вокальный стиль Гайдна предстал здесь в пышно цветущем виде с очевидными чертами сквозного развития, мелодико-гармонического разнообразия и педагогической пользы для молодых голосов. Хотя младший современник Гайдна Моцарт сочинил бы здесь минора и гармонических прихотливостей наверняка много больше. Премьера - с дирижером-дебютантом Джавадом Таги-заде - вызвала небывалый энтузиазм публики.

Многие пришли посмотреть на труд победителя международного конкурса молодых режиссеров "Нано-Опера" Алексея Смирнова. В буклете он рассказал много чего интересного и задорного о себе, своем видении оперы и стиля - на сцене же он не сумел показать ничего, кроме кондовой школьной разводки. А ведь в либретто было что остроумно обыграть, поиронизировав над штампами оперы-сериа. Над ними и Гайдн, кажется, деликатно посмеялся. Добрая публика выдавила из себя пару смешков под занавес, когда трагической Констанции пришлось разыгрывать умершую. Две девушки в маловыразительных платьях и двое юношей в костюмах из современного универмага тщились вне всякого стиля и пластики изображать молодых людей, решающих задачи режиссера, сделавшего оперу-сериа унылой и бессмысленной. А ведь декорация художницы Елены Бодровой в виде небрежно кинутой в угол гигантской карты острова вселяла надежду и будоражила воображение, а послужила лишь шторкой, за которую убегали незадачливые герои. В финале выяснилось, что за ней - уютное семейное гнездышко.

Можно без труда разглядеть в этом квартете влюбленных предтечу ансамбля в опере Моцарта "Так поступают все"

Не произвела большого эффекта и музыкальная сторона. Дебютант за пультом бережно, но без особой одухотворенности и блеска вычитывал ноты, но оркестранты время от времени подставляли ему подножки в виде то скрипичной, то медной духовой, то виолончельной фальши. Погоду "Необитаемому острову" могли бы сделать вокальные партии, но они были спеты как урок. Партию сопрано (Сильвия) исполнила Анастасия Донец, а ее подругой меццо-сопрано стала Эвелина Агабалаева (Констанция) с приятным тембром, требующим тщательной огранки. Их партнерам, баритону Ярославу Петрянику (Энрико) и тенору Дмитрию Воропаеву (Джернандо), не хватало, кажется, лишь гаджетов в руках. Тогда вмиг стало б ясно, что без запрограммированной навигации юношам крайне сложно искать своих девушек.

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