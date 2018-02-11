Под Каменск-Шахтинском на трассе "Дон" в ДТП погибли три человека

В Ростовской области полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли три человека - 63-летний водитель и две пассажирки автомобиля.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, авария произошла на 927-м километре трассы М-4 "Дон" около города Каменск-Шахтинский.

По предварительным данным, водитель Opel не справился с управлением и столкнулся с комбинированной дорожной машиной. В результате ДТП три человека погибли на месте столкновения.

По факту аварии сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.