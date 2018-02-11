В Астрахани при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

В Астрахани сотрудники МЧС и Следственного комитета России устанавливают обстоятельства гибели на пожаре четверых человек. Среди погибших двое детей 2010 и 2014 годов рождения.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе правоохранительного ведомства, пожар произошел ночью в многоквартирном доме на улице Казанской. Площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. В результате пожара погибли четыре человека: 32-летний мужчина, 52-летняя женщина и двое маленьких детей. Отравление угарным газом также получили женщина 1989 года рождения и девятилетний ребенок.

По данным МЧС, предварительная причина ЧП - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых приборов.

На месте происшествия работает следственного-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.