Житель Сочи сдал билеты незадолго до крушения Ан-148

Максим Коломейцев из Сочи сдал билеты на роковой рейс Москва - Орск самолета Ан-148 за несколько дней до крушения.

Как рассказал чудом спасшийся мужчина корреспонденту "РГ", он собирался отправиться к семье встретить свой день рождения. Максим планировал также купить в Орске машину. Но за несколько дней до катастрофы ему пришлось сдать билеты, так как покупка сорвалась.

- Мне звонят и спрашивают, что со мной, так как знали, что я должен был быть на этом рейсе, - говорит Коломейцев.

Напомним, пассажирский самолет Ан-148 пропал с радаров через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа.