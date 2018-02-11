В соцсетях появилось видео, как мужчине в очереди к терапевту резко стало плохо, он потерял сознание. На записи видно, что с первой минуты рядом с мужчиной находится врач, пытаясь сделать ему искусственное дыхание, еще через несколько минут появляется бригада неотложки, но все тщетно, - спасти мужчину медикам не удается.

В Департаменте здравоохранения Югры отказались назвать диагноз пациента, сославшись на врачебную тайну. Точную причину смерти к концу этой недели должен обнародовать СК России, после окончательных результатов судебно-медицинской экспертизы.

- Вскрытие произведено, - отметил главврач поликлиники, где произошло трагическое событие, Сергей Самохвалов. - У мужчины случилась сосудистая катастрофа, несовместимая с жизнью. Под сосудистой катастрофой следует понимать любое острое нарушение деятельности сердца и деятельности мозга, которые могут иметь самые негативные последствия. К этому относится инфаркт миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, инсульты, - заключил Сергей Самохвалов.

Сославшись на врачебную этику, главный врач также не назвал диагноз и причину смерти пациента. По мнению руководителя департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, врачи сделали все, что могли, еще до приезда "скорой".