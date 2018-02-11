Родственники жертв крушения Ан-148 получат по два миллиона рублей

По два миллиона рублей получат родственники людей, погибших в результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

Он уточнил, что речь идет о страховых выплатах, поскольку все, кто находился на борту авиалайнера были застрахованы в одной из страховых компаний. Помимо двух миллиона рублей, родственники получат по 25 тысяч рублей на погребение.

Кроме того, близкие членов экипажа и командированных пассажиров получат дополнительно по миллиону рублей по линии соцстраха.

Максим Топилин заверил, что Пенсионному фонду России и фонду соцстраха даны указания по работе, связанной с оказанием помощи и организацией выплат.