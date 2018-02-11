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11.02.2018 12:05
Рубрика: Экономика

Россияне за год получили 300 миллионов интернет-посылок

Текст: Сергей Куликов

Объем поставок товаров в Россию за счет международной онлайн-торговли в минувшем году превысил отметку в 300 миллионов посылок и сохранил крайне высокую динамику. Об этом заявил первый заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов.

"За 2017 год - порядка 275 миллионов посылок по "Почте России", и еще десятки миллионов штук поступили через экспресс-операторов, - сообщил ТАСС чиновник. - В итоге мы имеем 300 миллионов входящих бандеролей по трансграничной торговле - это огромный объем".

По данным таможни, около 90 процентов от данного потока приходится на Китай.

В почтовых отделениях появится больше зон круглосуточного обслуживания

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