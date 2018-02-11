Россиянки уступили словачкам в матче Кубка Федерации

Виктория Кужмова принесла победное очко сборной Словакии в матче первого круга Мировой группы II Кубка Федерации против сборной России, который проходит в Братиславе. Хозяйки кортов одержали верх со счетом 3:1.

Кужмова в трех сетах обыграла 16-летнюю россиянку Анастасию Потапову, для которой это был дебют в командном чемпионате мира. Решающая встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Напомним, что чуть ранее сегодня Яна Чепелова оказалась сильнее лидера сборной России Натальи Вихлянцевой (6:4, 6:4).

Вчера победу праздновала 18-я ракетка мира Магдалена Рыбарикова, которая сломила сопротивление еще одной дебютантки Анны Калинской (5:7, 6:3, 6:4).

Таким образом, сборная Словакии вышла в плей-офф. Россиянки лишились возможности побороться за возвращение в Мировую группу. Элиту командного чемпионата мира наша команда покинула в 2016 году.