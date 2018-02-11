Новости

Среди пассажиров разбившегося Ан-148 были два иностранца 01:26
На границе США и Мексики задержали более 220 нелегалов 01:21
Дипломаты РФ встретятся с избитой в американской тюрьме россиянкой 01:07
За два дня боевики выпустили по жилым кварталам Дамаска 27 мин 00:49
Установлена точка соприкосновения с землей разбившегося Ан-148 00:47
Зону крушения Ан-148 обследует беспилотниками 00:25
Глава МЧС Владимир Пучков прибыл на место крушения Ан-148 11.02.2018
Источник: На месте крушения Ан-148 тел пока не обнаружено 11.02.2018
Лавров: Россия сделает вывод из поставок США летального оружия Украине 11.02.2018
Опознание жертв крушения Ан-148 пройдет в Москве 11.02.2018
Росавиация проведет проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии" 11.02.2018
Министр транспорта допустил приостановку полетов Ан-148 11.02.2018
Летный сертификат разбившегося Ан-148 был в порядке 11.02.2018
В Татарстане возбудили дело о массовом отравлении школьников 11.02.2018
Найденный на месте падения Ан-148 самописец записывал параметры полета 11.02.2018
В Оренбуржье семьям жертв крушения Ан-148 выплатят по миллиону рублей 11.02.2018
Россиянки уступили словачкам в матче Кубка Федерации 11.02.2018
Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снегопада 11.02.2018
Роструд проведет собственное расследование крушения Ан-148 11.02.2018
Эксперт: Экипаж Ан-148 посадку в Жуковском не просил 11.02.2018
СК: Сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало 11.02.2018
На борту разбившегося Ан-148 было трое детей 11.02.2018
Образцы для опознания жертв крушения Ан-148 возьмут в Орске 11.02.2018
Баскетболистки РФ выиграли три матча кряду в отборе ЧЕ-2019 11.02.2018
В СК РФ рассказали о расследовании причин крушения Ан-148 11.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
11.02.2018 21:19
Рубрика: Спорт

Россиянки уступили словачкам в матче Кубка Федерации

Текст: Анна Козина

Виктория Кужмова принесла победное очко сборной Словакии в матче первого круга Мировой группы II Кубка Федерации против сборной России, который проходит в Братиславе. Хозяйки кортов одержали верх со счетом 3:1.

Теннисистка Рыбакина сотворила сенсацию в Питере

Кужмова в трех сетах обыграла 16-летнюю россиянку Анастасию Потапову, для которой это был дебют в командном чемпионате мира. Решающая встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Напомним, что чуть ранее сегодня Яна Чепелова оказалась сильнее лидера сборной России Натальи Вихлянцевой (6:4, 6:4).

Вчера победу праздновала 18-я ракетка мира Магдалена Рыбарикова, которая сломила сопротивление еще одной дебютантки Анны Калинской (5:7, 6:3, 6:4).

Таким образом, сборная Словакии вышла в плей-офф. Россиянки лишились возможности побороться за возвращение в Мировую группу. Элиту командного чемпионата мира наша команда покинула в 2016 году.

Главное сегодня

Крушение Ан-148 в Подмосковье
Путин перенес поездку в Сочи в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье
В Сирии против истребителей Израиля подняли советские перехватчики
Шорт-трекисту Елистратову вручена бронзовая медаль Олимпиады
СК опубликовал видео обысков в минсельхозе Забайкалья