Саакашвили предупредил о своей скорой экстрадиции в Польшу

Украинские власти в ближайшее время начнут депортацию одиозного политика Михаила Саакашвили в Польшу. Об этом сам экс-президент Грузии заявил в эфире телеканала "Рустави-2".

По его информации, "иммиграционная служба Украины подписала пакет документов", чтобы депортировать его в Польшу Сам же политик "независимо от того, что будет дальше, продолжит мирную борьбу за смену власти" на Украине, сообщает РИА Новости.

В минувший понедельник Саакашвили попытался оспорить решение об экстрадиции, но оно было отклонено.