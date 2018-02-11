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11.02.2018 08:55
Рубрика: Общество

Синоптики рассказали, насколько в Москве задержится настоящая зима

Текст: Ольга Игнатова

В Москву и область, наконец-то, пришла настоящая зимняя погода. И на следующей неделе, как рассказала "Российский газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, она обещает задержаться в регионе.

В выходные погода радует москвичей легким морозцем. При этом юго-восточный ветер делает нахождение на улице вполне комфортным. В воскресенье днем минус 2-4 градуса. В ночь на понедельник подморозит: ночью до 9-11 градусов, а днем до 6-8.

Фото: FRANCK FIFE / AFP
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13 и 14 февраля ночью морозы усилятся до минус 12-18 градусов.

Днем ожидается 6-11 ниже нуля. 15 февраля может пойти небольшой снег, ночью минус 11-16, днем минус 4-9 градусов. В пятницу -16 февраля - ночью уже потеплеет до минус 4-9 градусов, а днем будет наблюдаться дальнейшее повышение температуры до плюс 2. Пройдет небольшой снег.

- Продолжительных оттепелей пока не ожидается, - уточнила Людмила Паршина. - 5 февраля, помимо обильных осадков, к нам пришло значительное похолодание. И температура стала ниже нормы. Зима берет свое. Температура на следующей неделе по ночам обещает быть достаточно морозной. Зато обильных снегопадов не прогнозируется.

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