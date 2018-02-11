СК: Сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало

Следствие уже установило, что что никаких сообщений о неисправности воздушного судна Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье, от экипажа не поступало, рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко.

Представитель ведомства уточнила, что Александр Бастрыкин на месте крушения самолета координирует работу следственно-оперативной группы.

Радиус разброса фрагментов самолета составляет не менее одного километра. Криминалисты приступили к осмотру с применением новейшей криминалистической техники, с учетом большой площади для осмотра с воздуха используется квадрокоптер.