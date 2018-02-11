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Рубрика: Экономика

Крыша для болельщика

Ростуризм рассказал, сколько можно заработать на сдаче квартиры во время Чемпионата мира по футболу-2018
Текст: Нина Егоршева
Российская газета - Столичный выпуск №7493 (30)
Ростуризм опубликовал памятку для желающих сдать жилье в аренду гостям чемпионата мира по футболу. В ведомстве россиянам советуют заранее познакомиться с участковым полицейским и проинформировать его о намерении сдавать жилье в аренду.

Документ содержит информацию о правах и обязанностях владельцев съемных квартир. В Ростуризме напомнили, что пустить квартирантов на свою жилплощадь может только собственник жилья. А если родственники тоже имеют права на квартиру, потребуется их согласие.

Помимо прочего, собственникам квартир указали на необходимость регистрации иностранцев, прибывающих хотя бы на один день, и россиян, которые будут останавливаться в предложенном жилье на три дня и более. "При размещении иностранных граждан в течение суток с момента прибытия гостя необходимо оформить уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Для этого собственник жилья (или лицо, прописанное в нем), должен обратиться в отдел по вопросам миграции МВД", - сказано в инструкции. Также владельцам квартир напомнили о необходимости уплаты подоходного налога.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Отдельное внимание в Ростуризме уделили стоимости аренды. Памятка предостерегает, что необоснованно завышенная цена негативно скажется не только на репутации владельца, но и может навредить имиджу всего города. В ведомстве напомнили, что для гостиниц на период Мундиаля установлена максимально допустимая цена - она на 70 процентов выше обычной стоимости номера. Согласно данным интернет-площадок, сейчас, во всех городах проведения ЧМ посуточно снять квартиру можно за 1,4 -4 тысячи рублей. Дешевле всего жилье в Саранске - всего 800 рублей в сутки.

Замглавы Ростуризма Алексей Конюшков пояснил "РГ", что пока сложно судить, насколько болельщиками будет востребован сегмент арендного жилья. Такие квартиры, по его мнению, массово будут заполняться в последнюю очередь, после гостиниц, гостевых домов, хостелов и кемпингов. "При наличии адекватной цены и нормальных условий проживания рынок "съест" значительную долю предложений частного сектора. Но только при наличии этих факторов. Не должны цены частного сектора быть выше стоимости гостиниц", - заключил он.

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