Следователям запретят изымать компьютеры без веского обоснования

Защитные для бизнеса нормы предлагается ввести в статьи 164 и 177 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Как рассказывают в Минюсте, "законопроект направлен на совершенствование правового регулирования уголовного судопроизводства в отношении лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности".

Одна из проблем предпринимателей в том, что при расследовании дел об экономических преступлениях следователи могут буквально парализовать работу фирмы. Достаточно изъять компьютеры с необходимой документацией - и все. Причем, затем вполне может оказаться, что преступления никакого не было, и дело будет закрыто. Но фирма все равно прогорит: такие простои для бизнеса смерти подобны. К следователям, как правило, предъявить претензии нельзя: они действовали в рамках закона. Но, по мнению экспертов, правоохранители нередко используют свои возможности в коррупционных целях: если под благовидными предлогами блокировать работу компании, ее хозяин, возможно, станет сговорчивым и сделает даже какие-то щедрые предложения.

В УК и УПК уже вносились нормы, призванные бороться с такой практикой. Так, правоохранители должны дать возможность скопировать всю информацию с изъятых компьютеров. По инициативе главы государства была повышена уголовная ответственность для правоохранителей за фальсификацию уголовных дел. Если в результате неправомерных действия следователя фирма разорилась, сам следователь может попасть на скамью подсудимых.

Однако до конца проблему решить пока не удается. Поэтому Минюст готовит инициативу, усиливающую защитные правила. "Предлагается обязать органы, осуществляющие предварительное расследование, при производстве следственных действий в отношении субъектов предпринимательской деятельности не допускать применение мер, приводящих к приостановлению законной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая необоснованное изъятие электронных носителей информации, - сообщают в ведомстве. - Планируется ввести ограничения для изъятия и выемки электронных носителей информации в процессе осмотра".

Текста самого проекта пока нет. По мнению экспертов, вряд ли будет введен полный запрет на изъятие аппаратуры. Но правоохранителям, вероятно, придется обосновывать свои действия. И в любом случае, изъятие компьютеров не должно блокировать работу фирмы. Вероятно, когда возникнет необходимость все-таки изъять технику, следователей обяжут принимать какие-либо меры, чтобы это не мешало нормальной работе фирмы. Если были совершены преступления, ответить должны конкретные виновники, но не весь рабочий коллектив.