Соколов выразил соболезнования родным погибших при крушении Ан-148

Глава Минтранса Максим Соколов выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета Ан-148 в Подмосковье.

"Хочу высказать слова соболезнования и поддержки всем родственникам пассажиров и членов экипажа, погибших на этом рейсе. Это страшная трагедия и большое горе. Желаю мужества, стойкости и сил, чтобы пережить эту невосполнимую утрату", - передает его слова пресс-служба ведомства.

Глава Минтранса Максим Соколов возглавил комиссию по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим в связи с авиакатастрофой самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье согласно распоряжению главы кабинета министров Дмитрия Медведева.

Глава Минтранса совместно с главой МЧС Владимиром Пучковым примут все необходимые меры в соответствии со своей компетенцией в связи со случившейся трагедией.