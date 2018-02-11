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11.02.2018 13:02
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Запуск "Союза" перенесен

Текст: Дмитрий Григорьев
Фото: КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / РОСКОСМОС Фото: КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / РОСКОСМОС
Фото: КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / РОСКОСМОС

Сегодня на космодроме Байконур произошло ЧП. Был отложен старт ракеты-носителя "Союз-2.1А" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-08".

Фото: REUTERS/Thom Baur
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Как сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос", перед стартом прошла команда на автоматическое выключение двигателей.

Дополнительные подробности пока неизвестны, в "Роскосмосе" разбираются в ситуации и будут информировать прессу по мере поступления новых данных.

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-08" должен был сегодня доставить на борт МКС топливо, продукты, воду и другие грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме. Новая дата старта назначена на 13 февраля.

Сейчас на МКС находится международный экипаж из шести человек в главе с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Александром Мисуркиным.

"Союз-2.1А" относится к ракетам семейства "Союз-2". Это трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. Длина - 46,3 метра, диаметр - 10,3 метра, стартовая масса - 312 тонн.

Первый запуск ракеты состоялся 8 ноября 2004 года.

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