Сегодня на космодроме Байконур произошло ЧП. Был отложен старт ракеты-носителя "Союз-2.1А" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-08".

Как сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос", перед стартом прошла команда на автоматическое выключение двигателей.

Дополнительные подробности пока неизвестны, в "Роскосмосе" разбираются в ситуации и будут информировать прессу по мере поступления новых данных.

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-08" должен был сегодня доставить на борт МКС топливо, продукты, воду и другие грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме. Новая дата старта назначена на 13 февраля.

Сейчас на МКС находится международный экипаж из шести человек в главе с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Александром Мисуркиным.

"Союз-2.1А" относится к ракетам семейства "Союз-2". Это трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. Длина - 46,3 метра, диаметр - 10,3 метра, стартовая масса - 312 тонн.

Первый запуск ракеты состоялся 8 ноября 2004 года.