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11.02.2018 10:51
Рубрика: В мире

Трамп согласился дать интервью для книги-ответа на "Огонь и ярость"

Текст: Максим Макарычев

Ведущая телеканала Fox News Жанин Пирро, которая является поклонницей Дональда Трампа, поговорила с президентом США на предмет подготовки книги, которая будет направлена на противодействие бестселлеру "Огонь и ярость", написанной нью-йоркским автором Майклом Вольфом.

The New York Times сообщила, что Пирро встретилась с Трампом в Белом доме на этой неделе, чтобы поговорить с ним о проекте, который в Западном крыле окрестили как "No Fire, No Fury" ("Нет огня, нет ярости"). Во время этой встречи, сообщает Times, Трамп согласился на интервью для такой публикации.

В июне Пирро выпустит книгу на политическую тему, и пока неясно, планирует ли она использовать этот труд, чтобы опровергнуть издание Вольфа, в которой представлен "хаотичный Белый дом, управляемый непредсказуемым и неустойчивым президентом".

Сама Пирро уверяет, что "ее будущая книга не является прямым ответом на "Огонь и ярость".  Как отмечает The Hill, Пирро стала одним из самых "громких" защитников Трампа на телевидении, регулярно и жестко обрушиваясь на тех, кто критикует президента.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Ранее сообщалось, что книга Вольфа вызвала резкое возмущение Трампа. В ней утверждалось, что миллиардер плохо подготовлен к тому, чтобы взять на себя обязанности президента. Книга построена на интервью с ближайшими советниками главы американской администрации, находившимися в полной уверенности в том, что журналист и писатель является близким приятелем Дональда Трампа.

Ранее "РГ" сообщала о том, как   Майклу Вольфу с помощью обмана удалось получить пропуск в Белый дом. Там журналист полгода собирал различные сплетни, чтобы представить администрацию президента США "скандальной и дилетантской". Глава Белого дома позже утверждал, что книга "полна лжи, искажений и источников, которых не существует".

В США книга уже побила рекорды продаж, почти достигнув показателя в два миллиона реализованных экземпляров. Автор за цифру с шестью нулями продал права на ее экранизацию. На ее основе один из ведущих американских телеканалов планирует снять сериал.

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