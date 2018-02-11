Три человека погибли в результате крушения вертолета в США

Новости

Пять человек погибли в Пакистане при падении автобуса в ущелье 13:40
В работе "Райффайзенбанка" произошел сбой 13:33
Расхитителя гробниц в Китае приговорили к смертной казни 13:23
Петербургских чиновников смогут увольнять по подозрению в коррупции 13:06
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1А" перенесен на резервную дату 13:02
Беларусь подарила Смоленску уникальный трамвай 12:50
Голландский конькобежец Крамер выиграл забег на 5000 м на Олимпиаде 12:49
Электрички на двух направлениях МЖД задержали из-за отказа техники 12:42
СК опубликовал видео обысков в минсельхозе Забайкалья 12:23
В Зауралье на железнодорожные пути выбросили младенца 12:22
В Астрахани при пожаре в жилом доме погибли четыре человека 12:18
Россияне за год получили 300 миллионов интернет-посылок 12:05
США заподозрили Китай в древних планах по уничтожению Америки 12:00
Художник из Беларуси подарил гравюры Астраханской картинной галерее 11:55
Лыжник Спицов стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде 11:53
Мужчина с ножом напал на посетителей магазина в Пекине 11:40
Минобороны показало уникальное фото летящего ракетоносца Ту-95МС 11:35
В Чечне в ДТП пострадали девять человек и один погиб 11:11
В Ростове Роспотребнадзор проверил гостиницы к ЧМ-2018 11:02
Студентка из Омска победила во всероссийском конкурсе красоты 11:01
Экскурсионный вертолет с семью туристами разбился в Гранд-Каньоне 10:56
Трамп согласился дать интервью для книги-ответа на "Огонь и ярость" 10:51
В Дубае откроют самый высокий отель в мире 10:45
Развернувший флаг РФ на ОИ американец рассказал о реакции соотечественников 10:36
Какие улицы перекрыли в Москве из-за зимнего велопарада 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
Самые интересные трансляции Олимпийских игр 8-11 февраля
11.02.2018 07:32
Рубрика: В мире

Три человека погибли в результате крушения вертолета в США

Текст: Андрей Васильев

При крушении вертолета в знаменитом Гранд-Каньоне в американском штате Аризона, как сообщает телеканал ABC15, погибли по меньшей мере три человека. Четверо пассажиров и членов экипажа получили ранения.

В США неизвестный злоумышленник застрелил двоих полицейских

Спасательные службы ведут поиски одного или двух человек, которые считаются пропавшими без вести.

Трагедия произошла, когда воздушное судно совершало туристический полет над территорией национального парка.

Диспетчер получил экстренный вызов в связи с крушением в 17:31 субботы. Аллен Кеницер, представитель местной авиационной службы, сообщил, что вертолет Eurocopter EC130 "разбился при неизвестных обстоятельствах в Гранд-Каньоне". Он сказал, что вертолет "получил значительный ущерб".

Главное сегодня

СК опубликовал видео обысков в минсельхозе Забайкалья
Глава Ростеха заявил о готовности РФ продавать С-400 американцам
Изгнанный с эфира Соловьева гость извинится перед семьей Героя России
В США посчитали форму россиян самой стильной на Олимпиаде
Эрдоган: В Сирии сбит турецкий военный вертолет, есть погибшие