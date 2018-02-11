Три человека погибли в результате крушения вертолета в США

При крушении вертолета в знаменитом Гранд-Каньоне в американском штате Аризона, как сообщает телеканал ABC15, погибли по меньшей мере три человека. Четверо пассажиров и членов экипажа получили ранения.

Спасательные службы ведут поиски одного или двух человек, которые считаются пропавшими без вести.

Трагедия произошла, когда воздушное судно совершало туристический полет над территорией национального парка.

Диспетчер получил экстренный вызов в связи с крушением в 17:31 субботы. Аллен Кеницер, представитель местной авиационной службы, сообщил, что вертолет Eurocopter EC130 "разбился при неизвестных обстоятельствах в Гранд-Каньоне". Он сказал, что вертолет "получил значительный ущерб".