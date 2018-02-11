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Рубрика: Власть

Цифровой процесс

Участвовать в судебных заседаниях можно будет из дома
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск №7493 (30)
Электронные технологии позволят гражданам участвовать в судебных заседаниях прямо из дома.

Об этом сообщил судья Верховного суда России Евгений Земсков на конференции "Новые технологии и правоприменение", организованной Федеральной палатой адвокатов совместно с Федеральной нотариальной палатой.

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Конечно, процессы, когда гражданин сможет судиться, не вставая с дивана, дело будущего. Но, кстати, не такого уж и далекого. Соответствующая работа ведется. Как рассказал судья Евгений Земсков, развитие технологии видео-конференц-связи позволит участвовать в судебных заседаниях, подключаясь через сеть Интернет из любого места.

"В судах повсеместно используется видео-конференц-связь, Верховный суд России рассматривает дела без доставки подсудимых, и нам не важен регион их содержания, не важно их количество. Скоро в процессе можно будет участвовать прямо из дома", - заявил судья.

Он отметил, что возросла доступность правосудия через сеть Интернет. "Мы пришли к тому, что каждый суд имеет собственный сайт, - сказал Евгений Земсков. - Любой, обратившийся в ВС, может направить обращение через личный кабинет и получить итоговый акт таким же способом".

В свою очередь, вице-президент одного из крупнейших банков страны Игорь Кондрашев рассказал, что банк договорился с Верховным судом России об установлении электронных контактов для обмена юридически значимыми документами. Кроме того, банкиры предлагают профинансировать внедрение в судах аппаратуры по приему электронных исков. Закон разрешает судам принимать электронные иски. Однако, по словам специалистов, далеко не в каждом суде общей юрисдикции есть соответствующие электронные возможности.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Информационные технологии в целом провозглашены основой для дальнейшего развития всего государства. В рамках конференции президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко подписал соглашение с председателем Фонда социального страхования Андреем Кигимом. ФПА и ВСС будут сотрудничать в том числе в развитии электронных технологий для социальной помощи людям. Вице-президент Федеральной нотариальной палаты Станислав Смирнов отметил, что внедрение цифровых технологий и их дальнейшее использование уже много лет является приоритетным направлением деятельности нотариата.

Единая информационная система нотариата стала основой для уникальных электронных личных сервисов, позволяющих любому человеку оценить риски оборота заложенного недвижимого имущества либо проверить подлинность доверенности. "Все это делается дистанционно, максимально быстро и совершенно бесплатно", - подчеркнул Станислав Смирнов.

С 1 января этого года российский нотариат перешел на регистрацию всех нотариальных действий в Единой информационной системе. Такой шаг призван обеспечить достоверность нотариальных актов и свести к минимуму риски их фальсификации.

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