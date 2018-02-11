В Минпромторге определили товары для маркировки

Лекарства, обувь, постельное и столовое белье, пальто, полупальто, накидки, плащи и куртки для мальчиков и девочек, блузки, предметы одежды из натуральной и композиционной кожи, шины и покрышки, духи и туалетная вода, фотокамеры - эти товары уже в ближайшее время начнут маркировать специальными знаками, которые будут гарантировать покупателям качество продукции.

Как рассказали "Российской газете" в Минпромторге России, сейчас дорабатывается проект Концепции по созданию в России системы маркировки товаров до 2024 года. В этом документе определяются принципы распространения маркировки на новые товары, критерии выбора приоритетных групп товаров.

Основополагающим принципом выбора товаров для маркировки, как объясняют в Минпромторге, является построение "карты потребностей" потребителей. Будут учитываться такие показатели, как средняя стоимость и средний срок годности продукции, объем рынка в денежном и натуральном выражении, экспертная оценка угрозы риска для жизни и здоровья граждан, экспертная оценка доли незаконного оборота и другие показатели.

Введение маркировки, по мнению Минпромторга, целесообразно в отношении наиболее чувствительных к незаконному обороту товаров. Маркировка позволит проследить весь "жизненный цикл" продукции, начиная с момента ее производства или ввоза и заканчивая розничной реализацией.