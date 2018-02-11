Минприроды расширяет перечень полудрагоценных камней, за самовольную добычу которых предусмотрена административная ответственность. К янтарю и нефриту добавляются турмалин (за исключением шерла), а также берилл, в том числе аквамарин и гелиодор.

Сейчас за их самовольную добычу, хранение, транспортировку и сбыт грозит штраф по статье 7.3 КоАП в размере до 5000 рублей для граждан, 50 тысяч - для должностных лиц и миллиона - для компаний. После утверждения изменений правительством нарушителей будут штрафовать по статье 7.5 КоАП. По ней штраф для граждан достигает 500 тысяч рублей, для должностных лиц - 800 тысяч, а для бизнеса - 60 миллионов.

"Штрафы по статье 7.3 КоАП несоизмеримы с доходностью от незаконной добычи и оборота высоколиквидных полудрагоценных камней. Цветные разновидности турмалина и берилл - высоколиквидное ограночное сырье, которое может использоваться для расчетов криминальными структурами", - считает глава минприроды Сергей Донской.

Цветные разновидности турмалина (ахроит, верделит, дравит, индиголит, рубеллит, сибирит, тсилазит, увит, эльбаит) используются в ювелирном производстве. Стоимость необработанного цветного турмалина варьируется от 0,3 до 15 долларов за грамм, при средней цене около 5 долларов. В ограненном виде цена отдельных разновидностей цветного турмалина может достигать 5000 долларов за карат. В качестве ограночного сырья используются и берилл и его разновидности - аквамарин и гелиодор. Стоимость за грамм может достигать 120 долларов. Но сведения о реальных масштабах их добычи и сбыта отсутствуют, отметил министр.

Ежегодный объем незаконной добычи янтаря и нефрита равен 100 тысячам тонн

Самая сложная ситуация с янтарем и нефритом. "Ежегодно официальный объем их незаконной добычи и транспортировки равен примерно 100 тысячам тонн, их стоимость составляет примерно 10 миллиардов рублей, - отмечает координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов. - Вполне возможно, что примерно такой же объем камней, добываемых незаконно, просто не регистрируется. Чтобы избежать уголовной ответственности, преступники добывают нефрит и янтарь небольшими партиями".