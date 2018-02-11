В России получила государственную аккредитацию Общецерковная аспирантура и докторантура имени Кирилла и Мефодия, ее дал вузу Рособрнадзор, удостоверив, что эта духовная школа соответствует предъявляемым государством требованиям. Теперь в ней будут выдавать дипломы гособразца.

Около 40 магистрантов, более 90 аспирантов и 24 докторанта учатся сегодня на магистерских и аспирантских программах - как собственно церковных, так и прошедших государственную аккредитацию, сообщил "РГ" проректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры иеромонах Иоанн Копейкин.

В 2016 году первую кандидатскую диссертацию по теологии как государственной научной дисциплине защитил декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского университета протоиерей Павел Хондзинский. Как только диссертационный совет по теологии пройдет перерегистрацию и возобновит свою работу, документы на защиту готовы передать еще пять соискателей степени кандидата теологических наук, а один представит совету докторскую диссертацию, уточнил отец Иоанн Копейкин, добавив, что еще столько же соискателей "на подходе".

Повлияет ли официальная аккредитация на авторитет новой научной дисциплины? Напомнив, что в мире "теология не является новой специальностью, ее статус был закреплен еще в средневековых университетах", отец Иоанн подчеркнул, что авторитет новой лишь для современной России научной дисциплины будет зависеть прежде всего от высокого качества научных исследований. Кроме того, по его мнению, "важно понимать различие между естественными, техническими и гуманитарными науками".

- У физики и литературоведения разные критерии научности. А теология в этом плане ближе всего к гуманитарным наукам, - сказал отец Иоанн в интервью корреспонденту "РГ", - поэтому требовать от нее научности, как в физике, не следует.

Теология - это гуманитарная наука, ее не стоит оценивать по критериям физики

Общецерковная аспирантура, по его словам, специализируется на самых актуальных темах в теологии. Как в классических богословских дисциплинах, вроде библеистики, церковной истории, литургики, так и в современных "междисциплинарных" исследованиях - таких, как богословское осмысление проблем этики, философии природы, антропологии, культуры.

Сайт патриархии сообщает, что в вузе ведется программа "Актуальные проблемы богословия", направленная на подготовку священнослужителей и сотрудников религиозных организаций, и другие. Особенностями учебного процесса является углубленное изучение языков.

Справка "РГ"

В 2016 году, с созданием диссертационного и экспертного советов, стала возможной защита работ по научной дисциплине "теология". В июне 2017 года Министерством юстиции РФ был подписан приказ о признании научных степеней по теологии. Интересно, что хотя теология и богословие вроде бы означают одно и то же, теология отличается от собственно церковного богословия. По словам доктора философских наук, ведущего научного сотрудника Института философии РАН Галины Вдовиной, она является "рефлексией второго порядка над первичной богословской мыслью". Церковное богословие и университетская теология взаимодополняют и влияют друг на друга. Тема первой защищенной отцом Павлом Хондзинским кандидатской диссертации по теологии - "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского". 21 голос из 22 голосовавших был подан "за". Диссертация подверглась неудачной атаке биологов.