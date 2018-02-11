Землетрясение на Тайване привело к гибели 17 человек

Землетрясение в округе Хуалянь на Тайване привело к гибели 17 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Большинство погибших составили туристы. 17 жертв землетрясения включают девять человек из Китая, пять из Тайваня, одного из Филиппин и двух из Канады. Также было ранены 285 человек. Две последние жертвы - китайские туристы, приехавшие в составе семьи из пяти человек, были найдены в воскресенье.

Невзирая на опасность афтершоков, спасатели нашли их тела в руинах 12-этажного здания после поиска, продолжавшегося более 100 часов с тех пор, как землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Хуаляне поздно вечером во вторник.

Большинство погибших остановились в 12-этажной гостинице Yun Men Tusi Ti. Спасатели сообщили, что поиск жертв оказался чрезвычайно сложным, так как 12-этажное здание наклонилось после землетрясения, причем первые четыре этажа были сильно сдавлены.

"Первые четыре этажа стали чем-то вроде многослойного сэндвича и вдавились в землю", - заявил представитель местной спасательной службы.