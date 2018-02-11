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11.02.2018 09:00
Рубрика: Общество

Школьные каникулы смогут переносить по времени

Текст: Елена Березина
Зимние школьные каникулы в снежные зимы смогут переносить, чтобы дети из спортивных школ могли дольше покататься на горных лыжах. О том, чтобы запустить такой эксперимент, подумывают в правительстве. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил вице-премьер Александр Хлопонин.

"Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы. Окончательного решения еще нет, но во всем мире такая практика есть", - рассказал он.

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Говоря о международном опыте, он привел в пример Европу. "Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы. В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно", - считает зампред правительства.

Полностью интервью заместителя председателя правительства Александра Хлопонина читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 12 февраля 2018 года.

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