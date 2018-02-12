Через Россию может пойти основной поток грузов из Азии в Европу. Сейчас среднее время доставки грузов морским путем занимает около полутора месяцев. Продление Транссиба до Австрии позволит сократить его до пары недель.

Создание широкой колеи правительство Австрии внесло в список приоритетных проектов, сообщил торговый представитель РФ в Австрийской Республике Александр Потемкин во время деловой миссии в Австрию, организованной Российским экспортным центром (РЭЦ).

Австрийский рынок заинтересован в покупке российских металлов, химии, оборудования и машин

"Речь идет о продлении ширококолейной Транссибирской железнодорожной магистрали, которая проходит через Украину и Словакию. Если будет построена эта дорога (порядка 400 километров), то в Австрии будет располагаться логистический хаб, который позволит здесь перебрасывать грузы на европейские железные дороги, а также на другие виды транспорта: автомобильный, водный, воздушный. Это позволит серьезно сократить время доставки товаров из Азии: с полутора месяцев водным путем до двух недель - железнодорожным", - сообщил он.

Очередной этап переговоров назначен на февраль, когда в Вене пройдет крупный международный железнодорожный форум. Проект имеет хорошие перспективы. Эксперты закончили технико-экономическую оценку проекта и признали его перспективным. Начать работу планируется в 2023 году, а закончить в 2033-м.

В 2017 году товарооборот России с Австрией показал положительную динамику впервые после кризиса. В 2016 году он составил 2,8 миллиарда долларов, сообщил замминистра промышленности и торговли России Георгий Каламанов: "Статистика 2017 года дает повод говорить о положительной динамике. В январе-ноябре 2017 года товарооборот вырос практически на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Это уже другие цифры, товарооборот составил 3,469 миллиарда долларов".

Сегодня основу несырьевого экспорта составляет продукция металлургической и химической промышленности, машины и оборудование. Замминистра считает, что экспортный потенциал велик у лесопромышленного комплекса, фармацевтики, отрасли переработки отходов и авиапрома. Импортная составляющая представлена оборудованием и технологиями, которые в том числе применяются для локализации австрийских производств в России.

35 процентов прибавил за год товарооборот между Россией и Австрией

Сами предприниматели отмечают, что немецкий и австрийский рынки из стран ЕС наиболее сложны, переговоры на них идут долго и не всегда заканчиваются заключением контракта.

"За последние годы у нас сформирована серьезная система господдержки экспорта. Это и гарантии, и страховое покрытие сделок, и кредиты", - рассказал Георгий Каламанов. Недавно перечень мер поддержки экспортеров пополнило несколько новых направлений, связанных с сертификацией, защитой патентов и решением логистических вопросов. "Единым окном", в котором можно получить все меры поддержки при экспортных сделках, является РЭЦ.