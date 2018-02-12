Более половины отчислений от платежей по упрощенной системе налогообложения (УСН), 30 процентов от подоходного налога и 10 процентов от налога на добычу полезных ископаемых власти могли бы отдавать муниципалитетам. Это обеспечит наполняемость бюджетов муниципалитетов в основном собственными доходами.

Необходим оптимальный баланс пропорций наполнения федерального, регионального и местного бюджетов за счет налоговых поступлений. Для этого важно предусмотреть такую налоговую конструкцию и такие межбюджетные отношения, при которых главы муниципалитетов будут серьезно и экономически мотивированы на поддержку малого и среднего бизнеса. То есть сделать так, чтобы в местных бюджетах формировалась твердая, гарантированная налоговая база за счет поступлений 30 процентов (сейчас минимум - 15) от выплат предпринимателями подоходного налога, минимум 50 процентов - от выплат по упрощенной системе налогообложения и минимум 10 процентов - от налога на добычу полезных ископаемых. Тогда доходная часть территорий будет в большей степени формироваться малым и средним бизнесом, на смену бюджету выживания придет бюджет развития, а возможности для осуществления проектов благоустройства, ЖКХ и частно-муниципального партнерства будут расширяться.

Сегодня местные власти экономически слабо заинтересованы в развитии этого сектора экономики, несмотря на то что законом о местном самоуправлении поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства отнесены к вопросам их компетенций. Большая часть налоговых поступлений перечисляется в федеральный и региональный бюджеты, а доходы муниципалитетов формируются в основном исходя из региональных субсидий (в среднем по стране это примерно 60 процентов), доля доходов от бизнеса в этом наполнении - меньше половины. Напротив, как минимум 60 процентов город или район должны получать от собственной налоговой базы прежде всего за счет предпринимателей.

Уголовное преследование предпринимателей за долгие годы доказало свою неэффективность

Сейчас муниципалитет получает поступления от подоходного налога в размере не менее 15 процентов. Этого недостаточно. Что еще остается - земельный налог, налог на имущество с физических лиц, единый налог на вмененный доход, который прекратит свое существование через 2,5 года, патент. И все! И далее регион вправе что-то дать муниципалитету дополнительно или не дать, в зависимости от состояния бюджета.

Налог, взимаемый в связи с применением УСН, зачисляется в региональные бюджеты. Регионы, заинтересованные в развитии малого и среднего предпринимательства, вправе передать этот налога на местный уровень. Опыт Московской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областей доказывает успешность такой практики. Их муниципалитеты уже получают миллиарды рублей. Малый бизнес может стать реальным инструментом социально-экономического развития территорий, который способен помогать властям решать проблему занятости населения, улучшать социальную сферу и создавать комфортную среду обитания.

Положителен пример Тюменской области. Ее городские округа получают 30 процентов поступлений от подоходного налога, а сельскохозяйственные районы - 100 процентов. В дополнение часть доходов передается по УСН. Как результат, экономика муниципалитетов развивается. Главы администраций уверены в том, что, если они будут поддерживать бизнес, у них появятся источники финансирования программ создания комфортной среды обитания для жителей городов и районов. Они могут планировать программы развития территорий.

Кроме того, важно создать условия для легализации бизнеса. Это также наполнить доходами муниципальные бюджеты. Во-первых, создать понятные и необременительные условия для самозанятых граждан - минимальный патент, минимальный взнос в соцфонды, отсутствие отчетности и возможности открыть - закрыть свой бизнес через электронные сервисы.

Считаем важным декриминализировать статью 171 Уголовного кодекса (УК), предусматривающую ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. Эта статья все равно не работает, да и не дело полиции выявлять таких предпринимателей и доказывать их вину. Доля теневого бизнеса растет, он серьезно препятствует развитию легальных предпринимателей. Одним из инструментов содействия легализации бизнеса является изменение подходов к преследованию предпринимателей, осуществляющих деятельность без госрегистрации и разрешительных документов.

28,2 процента составила доля убыточных организаций по стране за январь-ноябрь 2017 года, по данным Росстата

Уголовное преследование предпринимателей является мерой, за долгие годы доказавшей свою неэффективность ввиду трудности доказывания и расследования. Сейчас статьей 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) уже предусмотрена ответственность за ведение предпринимательской деятельности без госрегистрации, но санкция за это правонарушение крайне мала - штраф до 2 тысяч рублей. Это не является действенным инструментом наказания за незаконное предпринимательство. Предлагаем исключить статью 171 из УК РФ, предусмотрев взамен за занятие предпринимательством без госрегистрации различную административную ответственность, в том числе увеличение размера административного штрафа.

Все это "ОПОРА России" в виде предложений направила в администрацию президента для учета при разработке концепции налоговой системы на период с 2019 по 2024 годы. Уверен, города и села должны процветать, а процветать они будут тогда, когда там будет расти и процветать малый бизнес.