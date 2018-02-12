Необходим оптимальный баланс пропорций наполнения федерального, регионального и местного бюджетов за счет налоговых поступлений. Для этого важно предусмотреть такую налоговую конструкцию и такие межбюджетные отношения, при которых главы муниципалитетов будут серьезно и экономически мотивированы на поддержку малого и среднего бизнеса. То есть сделать так, чтобы в местных бюджетах формировалась твердая, гарантированная налоговая база за счет поступлений 30 процентов (сейчас минимум - 15) от выплат предпринимателями подоходного налога, минимум 50 процентов - от выплат по упрощенной системе налогообложения и минимум 10 процентов - от налога на добычу полезных ископаемых. Тогда доходная часть территорий будет в большей степени формироваться малым и средним бизнесом, на смену бюджету выживания придет бюджет развития, а возможности для осуществления проектов благоустройства, ЖКХ и частно-муниципального партнерства будут расширяться.
Сегодня местные власти экономически слабо заинтересованы в развитии этого сектора экономики, несмотря на то что законом о местном самоуправлении поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства отнесены к вопросам их компетенций. Большая часть налоговых поступлений перечисляется в федеральный и региональный бюджеты, а доходы муниципалитетов формируются в основном исходя из региональных субсидий (в среднем по стране это примерно 60 процентов), доля доходов от бизнеса в этом наполнении - меньше половины. Напротив, как минимум 60 процентов город или район должны получать от собственной налоговой базы прежде всего за счет предпринимателей.
Сейчас муниципалитет получает поступления от подоходного налога в размере не менее 15 процентов. Этого недостаточно. Что еще остается - земельный налог, налог на имущество с физических лиц, единый налог на вмененный доход, который прекратит свое существование через 2,5 года, патент. И все! И далее регион вправе что-то дать муниципалитету дополнительно или не дать, в зависимости от состояния бюджета.
Налог, взимаемый в связи с применением УСН, зачисляется в региональные бюджеты. Регионы, заинтересованные в развитии малого и среднего предпринимательства, вправе передать этот налога на местный уровень. Опыт Московской, Тюменской, Ульяновской и Челябинской областей доказывает успешность такой практики. Их муниципалитеты уже получают миллиарды рублей. Малый бизнес может стать реальным инструментом социально-экономического развития территорий, который способен помогать властям решать проблему занятости населения, улучшать социальную сферу и создавать комфортную среду обитания.
Положителен пример Тюменской области. Ее городские округа получают 30 процентов поступлений от подоходного налога, а сельскохозяйственные районы - 100 процентов. В дополнение часть доходов передается по УСН. Как результат, экономика муниципалитетов развивается. Главы администраций уверены в том, что, если они будут поддерживать бизнес, у них появятся источники финансирования программ создания комфортной среды обитания для жителей городов и районов. Они могут планировать программы развития территорий.
Кроме того, важно создать условия для легализации бизнеса. Это также наполнить доходами муниципальные бюджеты. Во-первых, создать понятные и необременительные условия для самозанятых граждан - минимальный патент, минимальный взнос в соцфонды, отсутствие отчетности и возможности открыть - закрыть свой бизнес через электронные сервисы.
Считаем важным декриминализировать статью 171 Уголовного кодекса (УК), предусматривающую ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. Эта статья все равно не работает, да и не дело полиции выявлять таких предпринимателей и доказывать их вину. Доля теневого бизнеса растет, он серьезно препятствует развитию легальных предпринимателей. Одним из инструментов содействия легализации бизнеса является изменение подходов к преследованию предпринимателей, осуществляющих деятельность без госрегистрации и разрешительных документов.
Уголовное преследование предпринимателей является мерой, за долгие годы доказавшей свою неэффективность ввиду трудности доказывания и расследования. Сейчас статьей 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) уже предусмотрена ответственность за ведение предпринимательской деятельности без госрегистрации, но санкция за это правонарушение крайне мала - штраф до 2 тысяч рублей. Это не является действенным инструментом наказания за незаконное предпринимательство. Предлагаем исключить статью 171 из УК РФ, предусмотрев взамен за занятие предпринимательством без госрегистрации различную административную ответственность, в том числе увеличение размера административного штрафа.
Все это "ОПОРА России" в виде предложений направила в администрацию президента для учета при разработке концепции налоговой системы на период с 2019 по 2024 годы. Уверен, города и села должны процветать, а процветать они будут тогда, когда там будет расти и процветать малый бизнес.