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Рубрика: Экономика

Заработает робот

Искусственный интеллект принесет сотни миллиардов долларов прибыли
Текст: Тарас Фомченков
Российская газета - Федеральный выпуск №7494 (31)
К 2030 году использование искусственного интеллекта в экономике может принести странам Ближнего Востока до 320 миллиардов долларов. Россия тоже может принять участие в этом процессе и получить свою долю прибыли от использования "искусственных мозгов". Вот только придется одновременно решать огромное число социальных проблем.
Фото: EPA К 2030 году роботы могут заменить на рабочих местах десятки миллионов людей по всему миру. Фото: EPA
К 2030 году роботы могут заменить на рабочих местах десятки миллионов людей по всему миру. Фото: EPA

Наибольший рaост доли искусственного интеллекта ожидается в строительстве и производстве. "Вслед за ними идут другие важные отрасли - розничной и оптовой торговли, образования, здравоохранения", говорится в докладе международной компании PricewaterhouseCoopers Middle East (PwC). При этом влияние искусственного интеллекта на экономику "может быть еще больше, если правительства продолжат раздвигать инновационные границы и будут внедрять искусственный интеллект в различные сферы жизни и бизнеса", предполагают эксперты PwC.

Больше всего доля искусственного интеллекта будет расти в строительстве и производстве

На Ближнем Востоке наибольшего прорыва в сфере внедрения искусственного интеллекта к 2030 году достигнут Объединенные Арабские Эмираты, где его вклад в ВВП составит 14 процентов. Похожих успехов может добиться Саудовская Аравия (12,4 процента), а далее - другие страны Персидского залива (8,2 процента) и Египет (7,7 процента). В целом, считают аналитики, искусственный интеллект может добавить до 15,7 триллиона долларов в глобальную экономику к 2030 году.

В Японии роботы будут заботиться о пожилых людях

Наша страна не должна быть исключена из этого процесса. Перспективы России с точки зрения внедрения элементов искусственного интеллекта туманны, но его значение понимают многие, уверен руководитель направления "Экономика и финансы" Института современного развития Никита Масленников: "Без него мы за два процента годового роста ВВП точно не выйдем". По его словам, в ближайшие три года около 74 процентов российских компаний намерены вкладывать средства в искусственный интеллект, в первую очередь внедряя автоматизацию рутинных функций. "Полномасштабное внедрение искусственного интеллекта и высоких технологий в ближайшие десять лет может оказать влияние на 40 процентов трудящихся. Этим людям будут находить новые рабочие места и сферы занятости. Поэтому параллельно с внедрением искусственного интеллекта крайне необходимо запускать систему постоянного образования взрослых, - считает Масленников. - Это требует коренной перестройки среднего специального и вузовского образования".

320 миллиардов долларов принесет к 2030 году странам Ближнего Востока использование искусственного интеллекта в экономике

По программе "Цифровая экономика" к 2024 году мы ежегодно должны переобучать до миллиона человек. "На основе передовых решений предстоит на качественно новом уровне организовать деятельность государственных и социальных учреждений, транспорта и управления городами, занять лидирующие позиции в сфере разработки и применения систем искусственного интеллекта", - ранее заявлял президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

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