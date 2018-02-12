Блогер повторил легендарный поцелуй, вошедший в историю

12.02.2018, 12:03 Текст: Виктория Чернышева

Блогер Шеймус Кленси повторил знаменитое фото, сделанное в День победы над Японией, 14 августа 1945 года, на Таймс-сквер.

Автор оригинального снимка - Альфред Эйзенштадт - запечатлел американского моряка Гленна Макдаффи, целующего медсестру Эдит Шейн. "Поцелуй", символизирующий победу, вошел в историю.

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Фоторемейк, опубликованный в Twitter Шеймуса Кленси, также оказался популярным: твит собрал более 46 тысяч отметок "Нравится", его перепост сделали почти 12 тысяч раз.

Предыстория создания фото Шеймуса такова. Несколько дней назад он опубликовал знаменитый "Поцелуй" с подписью: "Я и твоя девушка на Брод-стрит".

В комментариях к записи отметилась девушка по имени Эшли Судер. Она написала: "Если вы ищете девушку, чтобы воссоздать это фото, я готова".

 Спустя четыре дня блогер выложил готовый фоторемейк.

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