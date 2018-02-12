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12.02.2018 11:56
Рубрика: Экономика

Чиновникам разрешили заключать договоры инвестстрахования жизни

Текст: Марина Гусенко

Чиновникам и членам их семей разрешили заключать договоры инвестиционного страхования жизни. Разъяснения на этот счет подготовил Минтруд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как уточняется, речь идет о тех, на кого распространяются антикоррупционные запреты.

Разъяснения были подготовлены после того, как в Минтруде прошло совещание, в котором приняли участие представители генпрокуратуры, Центробанка, участники страхового рынка. И стороны договорились о том, что договоры инвестиционного страхования жизни чиновниками не относится - это не то же самое, что владение или пользование иностранными финансовыми инструментами.

Фото: РИА Новости
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Таким образом, заключение этих договоров не приводит к нарушению запрета владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами, который установлен законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ.

Поводом для разъяснения послужили поступающие вопросы, поступающие в Минтруд, отметили в ведомстве.

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