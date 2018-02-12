Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 февраля

Первый канал повторит фильм "Путин"

Первый канал повторит фильм Оливера Стоуна "Путин" 12-15 февраля в 22:30. Это один из самых высокорейтинговых и обсуждаемых проектов сезона - четырехсерийный документальный фильм снял американский режиссер, который трижды удостаивался "Оскара", награждался "Эмми". Пять лет назад Стоун снял для SHOWTIME "Нерассказанную историю Соединенных Штатов".

В ходе работы над фильмом Оливер Стоун получил беспрецедентные возможности для общения с российским президентом и провел с ним более десятка бесед в течение двух лет. Никогда прежде Владимир Путин не общался с иностранным интервьюером столь продолжительно и подробно. Ни одина из вопросов, интересовавших Стоуна, не был оставлен без ответа.

Много говорили о нынешнем состоянии российско-американских отношений, о президенте США Дональде Трампе и утверждения по поводу вмешательства России в американские выборы, обсуждали отношения с НАТО, ситуацию в Сирии, на Украине и многое другое. Во время этих интервью Владимир Путин ответил на вопросы Стоуна о своей профессиональной карьере, взаимоотношениях с Клинтон, Бушем, Обамой и Трампом, Ельциным, Горбачевым. Говорили также о политическом наследии Сталина, Рейгана и других глав государств. А также о проблемах государственной слежки и о побеге Сноудена в Москву.

У мужа - тайная семья

Канал "Россия 1" покажет новый сериал "Лабиринты" с 12 февраля в 21:00. У Марины (Елена Вожакина) в жизни все хорошо. Успешная карьера в крупной компании, любящий муж Сергей и родители (Татьяна Лютаева и Сергей Паршин). Омрачает счастье героини только одно - она уже десять лет замужем, но никак не может забеременеть, не помогает даже ЭКО. Марина решается на усыновление, но муж отказывается воспитывать чужого ребенка. Героиня не подозревает, в чем истинная причина такой категоричности супруга.

В один прекрасный день Марина знакомится с маленьким мальчиком Сережей (Стефан Отто), внуком уборщицы в компании. Бабушке приходится одной поднимать и нерадивую дочь Альбину (Полина Филоненко), и внука. Альбина - безработная и незамужняя девушка, сын для нее обуза. Марина начинает помогать мальчику и постепенно в ней зреет неосуществимая надежда, что она сможет усыновить Сережу. Тем временем выясняется, что у мужа Марины есть тайная семья и в ней растет ребенок…

Евгений Дога - музыкальный писатель

Композитор Евгений Дога - автор симфоний, кантат, струнных квартетов и сюит. Но когда речь заходит о его творениях, все сразу вспоминают вальс из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь" и цыганские мотивы из картины "Табор уходит в небо". О том, как ему удается расслышать музыку, скрытую в стихах, маэстро расскажет в ток-шоу "Мой герой" на телеканале "ТВ Центр" 13 февраля в 13:35. Из программы зрители узнают, что будущий народный артист СССР и автор вальсов, вошедших в топ-200 лучших классических произведений всех времен, начал писать музыку, когда еще и нот не знал.

- У меня была своя система записи музыки, - делится Евгений Дога с ведущей ток-шоу Татьяной Устиновой. - И все, что я придумывал, записывал знаками - получались письмена. Сейчас такая система есть в компьютере. А я это делал на 60 лет раньше, чем появилось само слово "компьютер"! Я мог бы быть богаче, чем Билл Гейтс!

В программе Евгений Дмитриевич расскажет о своем принципиальном подходе - сочинять мелодии только к уже готовым стихотворным произведениям и о своей требовательности, о которой ходят легенды. Что значит слово "дога" на латыни, и откуда оно взялось в лесной энциклопедии? Как композитору работалось с кинорежиссером Эмилем Лотяну, и почему настоящие цыгане поначалу настороженно отнеслись к идее использовать авторскую музыку к фильму "Табор уходит в небо"? Что маэстро думает о своих коллегах, в 90-е уехавших на Запад в поисках лучшей жизни? О своем друге и наставнике в программе также расскажут поэт Андрей Дементьев и певица Надежда Чепрага.

Сергей Капица и Майя Плисецкая

14 февраля исполняется 90-лет со дня рождения ученого Сергея Капицы. К этой дате на телеканале "Россия К" смотрите программу "ХХ век. Майя Плисецкая в программе "Очевидное-невероятное". Ведущий Сергей Капица. 1977". (14 февраля, 11:10, повтор в 00:45) и документальный фильм "Добрый день Сергея Капицы" (17 февраля, 14:00).

Легендарный ведущий программы "Очевидное-невероятное" Сергей Капица знакомил телезрителей с открытиями в советской и зарубежной науке. В гости к Сергею Петровичу приходили яркие, интересные люди, а темы выпусков всегда были самые актуальные. В рубрике "ХХ век" телеканал покажет выпуск программы "Очевидное-невероятное" с участием Майи Плисецкой. Переходя из зала в зал Государственного Музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, герои программы останавливались у полотен великих мастеров прошлого и размышляли о природе творчества и его законах, общих для науки и искусства.

Документальный фильм - "Добрый день Сергея Капицы" снят в жанре телевизионных мемуаров. Ученый рассказывает о своей жизни, полной интересных событий и встреч. Сергей Петрович считал, что "воспоминания имеют смысл, когда они обрастают корнями в будущем и прошлом и соединяют между собой время".

Мозг vs компьютер

На неделе с 12 февраля телеканал "Россия К" продолжает показ документального сериала "Завтра не умрет никогда". Людей, не способных сосредоточиться, раньше считали ленивыми или безвольными. Но сегодня это явление приняло устрашающие масштабы. И теперь его считают психическим расстройством. Ученые предположили, что причина этой беды - в информационных перегрузках. Фильм "Взрыв мозга" из документального сериала в эфире 12 февраля в 23:10 (повтор 13 февраля в 17:20).

13 февраля в 23:10 (повтор 14 февраля, 17:20) в цикле - фильм "Лекарство от старости". По прогнозам ООН, через 20 лет в некоторых развитых странах треть всего взрослого населения будут составлять люди старше 65 лет. В поисках секрета долголетия ученые-геронтологи проводят все новые эксперименты и исследования.

В вечернем эфире 14 февраля - фильм "Искусственный интеллект. Опасные игры" (23:10, повтор 15 февраля, 17:20). Недавно одно из подразделений интернет-гиганта Google заявило о том, что созданный им искусственный интеллект смог победить европейского чемпиона по настольной игре го. В этой древней китайской игре число возможных комбинаций больше, чем атомов во Вселенной. Она была последней из "непокоренных" компьютером. Означает ли это, что на свет появился тот самый полноценный искусственный интеллект, способный составить конкуренцию человеку? Чем он будет полезен и чем грозит человечеству?

15 февраля в 23:10 смотрите фильм "Человек на Красной планете" Что останавливает человека перед полетом в дальний космос? Чем угрожает недружелюбный космос? В поисках ответов авторы фильма знакомятся с разработчиками советской программы освоения дальнего космоса, узнают о современных разработках и будущих миссиях по изучению Красной планеты.

Анфиса Чехова поможет похудеть

17 февраля в 19:00 на СТС стартует новый, четвертый сезон популярного реалити-шоу про похудение и здоровый образ жизни "Взвешенные и счастливые люди", съемки которого проходят в Сочи. За 3 млн рублей и путевку в новую жизнь поборются 18 участников со всей России, суммарный вес которых составляет почти 3 тонны. И помогут им в этом ведущая Анфиса Чехова, музыкант и фитнес-инструктор Серега, чемпионка Европы и мира по фитнес-бикини Наталья Луговских и звездный тренер.

Героями четвертого сезона стали "взвешенные" из Москвы, Новосибирска, Смоленска, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Краснодара и других городов. Сбрасывать лишний вес будут машинист автокрана, учитель математики, актер, таксистка, продавщица, учительница физкультуры, арт-директор и не только.

"Главное в похудении - полностью поменять свои привычки, фактически начать новую жизнь. Проект дает участникам старт, но дальше им приходится идти своей дорогой: никто бесконечно не будет вести их за ручку. И, конечно, мне больше всего интересно, что с этими героями происходит потом. Когда мне предложили стать ведущей реалити, я навела справки: "А у вас есть те, кто удержал вес?" Ответили, что да, вес удерживают все участники проекта! И я решила, что правильно дело делают, надо тоже приобщиться к этому", - говорит Анфиса Чехова.

Разоблачаем аферистов

Новый сезон реалити "Решала" с 12 февраля в 19:30 на телеканале "Че". 200 тысяч россиян стали в последнее время жертвами мошенников. В 2017 году мошенничество стало одним из самых распространенных видов преступлений. В среднем в России регистрировалось одно преступление данного вида каждые три минуты, а их раскрываемость составляет лишь 25%.

В новых выпусках ведущий проекта Влад Чижов будет бороться с еще более неожиданными схемами: нелегальные фирмы обманом вынуждают родителей обналичивать материнский капитал, "интернет-специалисты" берут крупные суммы за раскрутку блогов и пропадают с деньгами, преступники с помощью третьих лиц переписывают на себя имущество людей после их смерти. И еще множество незаконных и нелегальных афер, в которые жертвы или их близкие могут быть вовлечены по случайности и получить за это реальное уголовное наказание.

Завтрак съешь сам!

С 11 февраля на ТНТ стартует новое кулинарно-развлекательное шоу "Большой завтрак". Ведущая проекта Марина Кравец - одна из самых красивых девушек российского телевидения, единственная женщина-резидент Comedy Club. Вместе с именитым шеф-поваром Артемом Лосевым она приготовит изысканные блюда, а также разузнает последние новости из жизни звезд, которые еженедельно заглядывают в гости.

В каждой программе по эксклюзивным рецептам, разработанным Артемом Лосевым, готовятся два блюда: быстрое, которое можно сделать буквально за пару минут, и блюдо, в приготовлении которого и участвует приглашенная звезда. В первых выпусках "Большого завтрака" зрители увидят Азамата Мусагалиева, Гарика Харламова, Стаса Старовойтова, Юлию Франц и других звезд.