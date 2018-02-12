Центризбирком на своем заседании представил проект информационного плаката со сведениями о кандидатах в президенты. В день выборов, 18 марта, избиратели смогут ознакомиться с информацией о претендентах в каждом помещении для голосования. Не всем кандидатам, впрочем, придутся по нраву сведения, которые готов пустить в печать ЦИК. Половину из них комиссия уличила в предоставлении недостоверной информации о доходах и активах.

Информплакаты, как и избирательные бюллетени, ЦИК собирается начать печатать в среду, "на места" их нужно разослать за месяц до выборов. Вчера на заседании ЦИК члены комиссии и журналисты увидели предварительную версию плаката. Если кто-то из кандидатов захочет внести коррективы, то надо поспешить, поторопила глава ЦИК Элла Памфилова.

Информация о каждом кандидате снабжена фотографией, присланной их штабами. Рядом располагаются те же данные, что и в бюллетенях, - дата и место рождения, место работы, занимаемая должность, выдвинувшая партия (при наличии таковой). Есть и более развернутая информация - это биография, которую прислали из штабов. ЦИК утвердил тексты без лишней "лирики" - только сухие данные. Среди прочего разрешалось указывать информацию о наградах и ученых степенях.

После биографии идет менее приятная для кандидатов часть - предоставленные ими сведения о доходах и имуществе, а затем - выявленная ЦИК недостоверная информация. Как пояснил зампред комиссии Николай Булаев, сведения от кандидатов для сверки отправляли в ФНС, Центробанк и другие ведомства, а также в банки.

Согласно проекту плаката, у четырех претендентов из восьми обнаружились "факты недостоверности сведений". ЦИК выявил неуказанные доходы или счета следующих кандидатов или их супругов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Борис Титов (Партия Роста). Судя по материалам ЦИК, речь идет о суммах от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. Исключение - директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин, в случае которого речь идет не только о рублях. Установлено наличие на 1 декабря прошлого года двух счетов в швейцарском банке, что и указано в представленном на заседании плакате.

Судя по материалам ЦИК, речь идет о суммах от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей

На данный момент оснований для отмены регистрации Грудинина у ЦИК нет, однако ему необходимо как можно быстрее предоставить данные о закрытии иностранных счетов, отметила Элла Памфилова. Кроме того, ЦИК оставил за собой право еще раз обратиться за разъяснениями в ФНС. Напомним, что перед регистрацией все кандидаты по закону обязаны избавиться от зарубежных счетов и активов.

На заседании ЦИК обсуждались и другие предвыборные темы. В частности, председатель Центризбиркома предупредила о возможных провокациях в ходе кампании. Их интенсивность будет нарастать, считает Памфилова. В связи с этим она призвала коллег в регионах быть готовыми их предупреждать - в частности, надо подготовиться технически, чтобы иметь "видеодоказательства" попыток помешать работе избиркомов.