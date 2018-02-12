Новости

Среди пассажиров разбившегося Ан-148 были два иностранца 01:26
На границе США и Мексики задержали более 220 нелегалов 01:21
Дипломаты РФ встретятся с избитой в американской тюрьме россиянкой 01:07
За два дня боевики выпустили по жилым кварталам Дамаска 27 мин 00:49
Установлена точка соприкосновения с землей разбившегося Ан-148 00:47
Зону крушения Ан-148 обследует беспилотниками 00:25
Глава МЧС Владимир Пучков прибыл на место крушения Ан-148 11.02.2018
Источник: На месте крушения Ан-148 тел пока не обнаружено 11.02.2018
Лавров: Россия сделает вывод из поставок США летального оружия Украине 11.02.2018
Опознание жертв крушения Ан-148 пройдет в Москве 11.02.2018
Росавиация проведет проверку авиакомпании "Саратовские авиалинии" 11.02.2018
Министр транспорта допустил приостановку полетов Ан-148 11.02.2018
Летный сертификат разбившегося Ан-148 был в порядке 11.02.2018
В Татарстане возбудили дело о массовом отравлении школьников 11.02.2018
Найденный на месте падения Ан-148 самописец записывал параметры полета 11.02.2018
В Оренбуржье семьям жертв крушения Ан-148 выплатят по миллиону рублей 11.02.2018
Россиянки уступили словачкам в матче Кубка Федерации 11.02.2018
Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снегопада 11.02.2018
Роструд проведет собственное расследование крушения Ан-148 11.02.2018
Эксперт: Экипаж Ан-148 посадку в Жуковском не просил 11.02.2018
СК: Сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало 11.02.2018
На борту разбившегося Ан-148 было трое детей 11.02.2018
Образцы для опознания жертв крушения Ан-148 возьмут в Орске 11.02.2018
Баскетболистки РФ выиграли три матча кряду в отборе ЧЕ-2019 11.02.2018
В СК РФ рассказали о расследовании причин крушения Ан-148 11.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
Почему некоторые люди одиноки и как им начать отношения
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
12.02.2018 01:07
Рубрика: В мире

Дипломаты РФ встретятся с избитой в американской тюрьме россиянкой

Дипломаты РФ посетят в тюрьме Нью-Йорка россиянку Викторию Насырову. Сообщение об этом размещено в Twitter дипмиссии.

"Дипломаты Генерального консульства России в Нью-Йорке в ближайшее время встретятся с ней. Будут приняты меры по обеспечению ее законных прав", - отмечается в сообщении.

Секс до брака предложили наказывать пятью годами тюрьмы

42-летняя Насырова содержится в тюрьме на Райкерс-Айланд. Ее подозревают в многочисленных преступлениях, в том числе в убийстве и грабежах. Женщина рассказала журналистам газеты New York Daily News, что третьего января она была избита четырьмя другими узницами. По словам россиянки, ее били по голове и сломали ей нос. Насырова лишилась способности видеть, которая не восстановилась и спустя месяц.

"Когда я открываю глаза, то ничего не вижу. Вижу только белое", - рассказала россиянка журналистам. Она также утверждает, что одна из охранниц видела ее избиение, но не стала вмешиваться, передает ТАСС.

Сейчас пострадавшая находится в тюремной больнице. Представители учреждения отказываются комментировать произошедшее. Адвокат Насыровой намерен подать жалобу.

Главное сегодня

Крушение Ан-148 в Подмосковье
Путин перенес поездку в Сочи в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье
В Сирии против истребителей Израиля подняли советские перехватчики
Шорт-трекисту Елистратову вручена бронзовая медаль Олимпиады
СК опубликовал видео обысков в минсельхозе Забайкалья