Дипломаты РФ встретятся с избитой в американской тюрьме россиянкой

Дипломаты РФ посетят в тюрьме Нью-Йорка россиянку Викторию Насырову. Сообщение об этом размещено в Twitter дипмиссии.

"Дипломаты Генерального консульства России в Нью-Йорке в ближайшее время встретятся с ней. Будут приняты меры по обеспечению ее законных прав", - отмечается в сообщении.

42-летняя Насырова содержится в тюрьме на Райкерс-Айланд. Ее подозревают в многочисленных преступлениях, в том числе в убийстве и грабежах. Женщина рассказала журналистам газеты New York Daily News, что третьего января она была избита четырьмя другими узницами. По словам россиянки, ее били по голове и сломали ей нос. Насырова лишилась способности видеть, которая не восстановилась и спустя месяц.

"Когда я открываю глаза, то ничего не вижу. Вижу только белое", - рассказала россиянка журналистам. Она также утверждает, что одна из охранниц видела ее избиение, но не стала вмешиваться, передает ТАСС.

Сейчас пострадавшая находится в тюремной больнице. Представители учреждения отказываются комментировать произошедшее. Адвокат Насыровой намерен подать жалобу.