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Рубрика: Происшествия

Экс-сотрудник полиции получил срок за фальсификацию

Текст: Владимир Полетаев
Бывший старший уполномоченный главного антикоррупционого управления МВД России Сергей Астафуров по приговору суда получил четыре с половиной года заключения в колонии общего режима.

Так он наказан Могосудом за превышение полномочий и фальсификацию дела при проведении расследования в отношении владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова.

В ходе прений сторон гособвинение предложило приговорить Астафурова к шести годам колонии общего режима. Такой же срок прокуратура запросила для второго фигуранта дела, экс-полицейского и бывшего генерального директора ФГУП "Промресурс" Владимира Спиридонова. Суд признал его виновным и приговорил к такому же сроку и штрафу 70 тысяч рублей.

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В суде было доказано, что Астафуров, работая сотрудником Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, сфальсифицировал часть результатов оперативно-розыскных мероприятий, на основании которых были привлечены к уголовной ответственности владелец Челябинского трубопрокатного завода Комаров и его адвокат Александр Шибанов. В этот период, в 2014 году, Астуфаров курировал в управлении "М" преступления в сфере металлургии.

Кроме того в марте того же года полковник предъявил обвинение в коммерческом подкупе по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 204 УК РФ Спиридонову - своему будущему подельнику.

Комаров был задержан вместе с юристом Шибановым. Они обвинялись в подкупе Спиридонова. В июле 2015 года Генпрокуратура РФ отказала в утверждении им обвинительного заключения. При анализе материалов уголовного дела надзорным ведомством были выявлены массовые факты фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности, а также иные грубые нарушения уголовно-процессуального законодательства со стороны сотрудников антикоррупционного главка МВД.

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После выявленных нарушений уголовное дело в отношении Комарова и Шибанова было прекращено. Прокуратура обратилась в адрес Следственного комитета РФ провести проверку в отношении Астуфарова, против которого возбудили уголовное дело.

Были в этом деле и другие фигуранты. Астафурова судили в особом порядке. Причем процесс проходил в закрытом режиме, так как в деле имелись материалы с грифом "совершенно секретно". Астафуров свою вину категорически отрицает. По его словам, в деле нет никаких доказательств превышения их полномочий, кроме слов потерпевших, которые, по его мнению, "незаконно избежали уголовной ответственности".

Напомним, о том, что оперативники возбуждали уголовные дела против бизнесменов и чиновников, провоцируя тех на совершение коррупционных преступлений, стало известно в ходе процесса в отношении руководителей ГУЭБ и ПК.

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