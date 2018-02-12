9 февраля в медиацентре "Российской газеты" прошел Международный форум Вольного экономического общества России "Формирование будущей архитектуры мирового порядка". Эксперты говорили о смене центра глобального экономического развития в сторону Юго-восточной Азии, опасности биполярного мира, формировании новой полицентричной модели и реанимации национальных интересов России.

В рамках Форума состоялась презентация монографии "Многополярность: институты и механизмы согласования национальных интересов". Авторы книги - Михаил Эскиндаров, вице-президент ВЭО России, ректор Финансового университета при правительстве РФ, и Виктория Перская, директор Института исследований Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ. В монографии ученые описали идеальный мировой порядок - многополярность, когда во главу угла государства ставят реализацию своих национальных интересов, то, как будет проходить переход к многополярности и как трансформируется сейчас современная система регулирования национальных интересов.

По словам президента ВЭО России, директора Института нового индустриального развития им. С.Ю.Витте Сергея Бодрунова, который открывал Форум, на сегодняшний день не вызывает сомнений, что изменения, происходящие в социальном и политическом мире, предполагают возможность развития по многополярному сценарию. Мир, в котором верховенствовал один лидер, одна страна, одна нация уходит в прошлое. Однако остается открытым вопрос - кто займет место стран-лидеров, от решения которых будут зависеть судьбы миллионов.

Вице-президент ВЭО России, председатель Международного Комитета ВЭО России, президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова РАН, академик РАН Александр Дынкин отметил, что одним из возможных сценариев развития мирового порядка является движение в сторону "новой биполярности с элементами холодной войны". На одном полюсе - США, станы НАТО и Япония, на другом - Россия, Китай, Иран и, по-видимому, Северная Корея. "Реализация этого сценария не очень соответствует интересам России, - заявил Александр Дынкин, - какое-то время, благодаря высокому профессионализму наших внешнеполитических служб, сильной модернизации армии, скорости принятия решения, мы можем лидировать в этом тандеме, но через 10-15 лет очевидно, что мы превратимся в младшего партнера Китая и вынуждены будем обслуживать чужие национальные интересы". Тем не менее, по мнению академика Александра Дынкина, Китай - безусловно, важный партнер, и России нужно углублять это сотрудничество, особенно в высокотехнологичных секторах.

"Китай становится для нас стратегическим цивилизационным центром, - согласился с модератором Форума Петр Толмачев, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Дипломатической академии МИД России, - его надо принимать и изучать. Восторженные оценки китайской экономики бесспорны, но нельзя забывать, что в этой стране 600 миллионов людей живет на 1 доллар в день - это очень большая цифра".

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым, Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте РФ, член правления ВЭО России Георгий Мурадов уверен, что мир уже находится "на грани неконтролируемого конфликта". "Весы мировой политики сегодня полностью разбалансированы, - отметил Георгий Мурадов, - На одной их чаше - тяжелейшие гири негатива. Одна из самых тяжелых - это непризнание Западом и его сателлитами территориальной целостности России и её суверенитета над своими территориями, прежде всего, конечно, я имею ввиду Крым. Эту ситуацию наши соперники считают некоей политической основной для дальнейшей агрессии против России, и, конечно, во главе угла стоит надежда на то, что в итоге нашу страну удастся дезорганизовать, может быть, по сценарию Советского Союза, привести к расчленению и использованию ее мощных природных ресурсов".

Директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института, член-корреспондент РАН Андрей Спартак уверен, что мир движется в сторону биполярности. Сейчас, по мнению эксперта, в мире два сильных игрока - это Китай и США. "Китай и Штаты, несмотря на все сложности, очень сильно отрываются в экономике. Китай сегодня - мировая фабрика. Он производит практически все, - отметил Андрей Спартак, - Китай - главный кошелек США как основной акцептор их государственных ценных бумаг. США же удерживают критическое технологическое лидерство".

Вице-президент ВЭО России, советник Президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев отметил, что Россия сейчас, к сожалению, в арьергарде, хотя могла бы быть в числе первых наравне с Китаем и Индией. "Нам как большой стране важно не оказаться разорванными между двумя центрами - старым во главе с США и новым, в котором Китай и страны Юго-восточной Азии перетягивают на себя экономическую активность, - заявил Сергей Глазьев, - не оказаться одновременно периферией американской экономической системы и китайской промышленности. Это очень опасно. Нам нужно наращивать разнообразие собственных товаров, повышать конкурентоспособность, расширять внутренний рынок. Борьба за наращивание инвестиций - секрет успеха китайской экономики. Нужно делать ставку на это, двигаться в ядро нового технологического мирохозяйственного уклада".

Эксперты сошлись в мнении, что биполярный мир - не лучший вариант развития событий: его ждет гонка вооружений, усиление диспропорции в плане развития территорий и еще большее расслоение доходов населения.

Директор Института исследований Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Виктория Перская отметила, что "плоды" биполярности можно наблюдать уже сегодня: "Даже для США уровень неравенства в крупных городах составляет 40-42%, а для мелких городов он достигает 60%. Это высочайшая степень социальной напряженности".

Чем меньше мировых лидеров, тем хуже, - уверены эксперты. Директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко иллюстрировал эту мысль примером из современной истории: "Сокращение количества лидеров может привести к неблагоприятным последствиям для тех, кто формально оказывается в выигрыше. Так, развал СССР предоставил США беспрецедентные возможности закрепиться в качестве единственной сверхдержавы, но этого не произошло! Напротив, исчезновение основного соперника в мировой политике постепенно привело к деградации качества американского лидерства и лишь ускорило процессы ослабления мощи Штатов".

Много говорилось и об увеличении роли России в мировой экономике и политике, но, к сожалению, как отмечали эксперты, наши желания не всегда совпадают с возможностями. За последние десять лет российская экономика выросла на 4%, а мировая на 20%. Чтобы вернуть России ее долю в мировой экономике по состоянию на 2013-й год, нам требуется следующие десять лет расти среднегодовыми темпами около 5%. Задача практически невыполнимая. "Это говорит о том, как жестко формируется экономическая повестка для нас, - отметил Александр Широв, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, - мы либо сделаем это, либо будем вынуждены столкнуться с ситуацией, когда наша страна не сможет защитить тот комплекс национальных интересов, которые она сформулировала в течение последних 10-15 лет".

Член Президиума ВЭО России, главный директор по финансовым исследованиям "Института энергетики и финансов" Михаил Ершов предложил России последовать сценарию Японии в отношении "выстраивания несущих национальных точек опоры": "Политика опоры на собственные силы, а не на иностранные инвестиции, защита национальных компаний и банков позволили Японии достичь одной из основных целей - финансовой независимости. Есть над чем подумать! Либерализация денежно-кредитной политики и бюджетные стимулы помогли Японии добиться впечатляющего оживления экономической активности. С точки зрения этих подходов у экономики России есть большой и пока мало использованный потенциал".

Эксперты пришли к выводу, что в современной трансформирующейся системе мирового порядка России как никогда важно выработать инструменты для устойчивого и сбалансированного экономического развития, с помощью которых должны решиться и внутренние национальные задачи, и укрепиться лидерские позиции на международной арене.

Справка

Модератор форума - Александр Дынкин, председатель Международного Комитета ВЭО России, вице-президент ВЭО России, президент Национального Исследовательского Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М.Примакова Российской академии наук, академик РАН.

В дискуссии принимали участие:

- Сергей Глазьев, вице-президент ВЭО России, советник Президента Российской Федерации, академик РАН;

- Алексей Громыко, член Президиума ВЭО России, директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН;

- Михаил Ершов, член Президиума ВЭО России, главный директор по финансовым исследованиям "Института энергетики и финансов", д.э.н., профессор;

- Георгий Мурадов, член Правления ВЭО России, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации;

- Виктория Перская, директор Института исследований Международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, д.э.н., профессор;

- Андрей Спартак, директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ), член-корреспондент РАН;

- Петр Толмачев, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Дипломатической академии МИД России, д.э.н.;

- Александр Широв, заместитель директора, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, д.э.н., профессор.