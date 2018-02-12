Новости

Колумбия опровергла заявления о планах напасть на Венесуэлу 01:17
Саакашвили пообещал вернуться на Украину из Польши 00:59
На ликвидацию своего химоружия США потратят миллиард долларов 00:34
До невестки Трампа конверт с белым порошком получил Ассанж 00:29
Американский самолет-разведчик облетел вокруг Калининградской области 00:05
Boeing вернулся во Внуково из-за специфического запаха в салоне 12.02.2018
Церемонию закрытия Олимпиады в прямом эфире покажет Первый канал 12.02.2018
В Молдавии прекращена ретрансляция российских новостей 12.02.2018
Невестка Трампа получила конверт с белым порошком и попала в больницу 12.02.2018
Рейсы в Орск из Москвы в ближайшие два дня будет выполнять "Ижавиа" 12.02.2018
Японский шорт-трекист Сайто провалил допинг-тест на Олимпиаде 12.02.2018
Главным получателем военной помощи США останется Израиль 12.02.2018
Шарапова вылетела из сетки турнира в Дохе 12.02.2018
В АМПП назвали необходимой эвакуацию при уборке снега 12.02.2018
Путин обсудил с главой ФИФА подготовку к ЧМ 12.02.2018
В Кремле рассказали о простуде Владимира Путина 12.02.2018
В Астрахани врач предстанет перед судом за гибель младенца 12.02.2018
Пойманный в Крыму украинский шпион назвал заказчиков 12.02.2018
На Урале СК начал проверку по факту массового заболевания детей 12.02.2018
Погранслужба Украины: Саакашвили выдворен на территорию Польши 12.02.2018
Названа причина смерти актера Дмитрия Соловьева 12.02.2018
Макарова вышла во второй круг турнира в Дохе 12.02.2018
Рэпер Тимати опубликовал видео с избитым DJ Smash 12.02.2018
В Беларуси начнут сборку электромобилей 12.02.2018
Победители Всероссийских спортивных соревнований получат 4 млн рублей 12.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Назван главный секрет "Искандера"
Назван главный секрет "Искандера"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
Расписание самых интересных олимпийских трансляций на 12-13 февраля
12.02.2018 21:24
Рубрика: Экономика

Биткоин майнит

Международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно
Текст: Елена Березина, Тарас Фомченков
Российская газета - Федеральный выпуск №7494 (31)
Международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно, полагает глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Она считает, что международному финансовому сообществу необходимо сосредоточиться на том, чтобы знать, "кто чем занимается, и кто имеет право на то или иное действие, а также кого проверяют и кем управляют должным образом". Об она этом заявила в интервью CNN.

По словам Лагард, "нам точно нужно двигаться в сторону регулирования операций, забыть об организациях и работать над операциями". Она особо отметила, что цифровые валюты используются для отмывания денег и финансирования терроризма. МВФ активно противодействует таким транзакциям.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Большинству криптовалют предсказали падение до нуля

"Необходим общий порядок и правила обращения с криптовалютами. Другой вопрос - насколько они будут эффективны, так как блокчейн, по сути, позволяет обходиться без них, - считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец. - Однако некоторый набор правил необходим, например, ограничение возможности для неквалифицированных инвесторов вкладывать деньги, по объемам конвертации в фиатные деньги. Нужно разобраться с налогообложением доходов по операциям с криптовалютами".

Россия в этом процессе как всегда идет своим путем, констатирует Хейфец: "Думаю, что стоит предусмотреть организацию в специальных уполномоченных банках операций с криптовалютами и располагать эти банки в рамках специальных территорий. По этому пути, кстати, пошла Беларусь". Однако сначала все равно нужно выработать единый мировой свод правил обращения с виртуальными валютами, резюмирует эксперт.

Кстати, обсуждение регулирования криптовалют пройдет на ближайшем саммите "Большой двадцатки" (G20) в Аргентине в марте. На нем Франция и Германия собираются представить анализ рисков, которые несет биткоин, и презентуют совместные предложения по регулированию криптовалюты.

Главное сегодня

Крушение Ан-148 в Подмосковье
Путин и Трамп переговорили по телефону
Погранслужба Украины: Саакашвили выдворен на территорию Польши
Задержанный в Крыму шпион сообщал СБУ сведения о Росгвардии
Запуск новой противоракеты попал на видео