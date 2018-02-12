Международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно, полагает глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Она считает, что международному финансовому сообществу необходимо сосредоточиться на том, чтобы знать, "кто чем занимается, и кто имеет право на то или иное действие, а также кого проверяют и кем управляют должным образом". Об она этом заявила в интервью CNN.

По словам Лагард, "нам точно нужно двигаться в сторону регулирования операций, забыть об организациях и работать над операциями". Она особо отметила, что цифровые валюты используются для отмывания денег и финансирования терроризма. МВФ активно противодействует таким транзакциям.

"Необходим общий порядок и правила обращения с криптовалютами. Другой вопрос - насколько они будут эффективны, так как блокчейн, по сути, позволяет обходиться без них, - считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец. - Однако некоторый набор правил необходим, например, ограничение возможности для неквалифицированных инвесторов вкладывать деньги, по объемам конвертации в фиатные деньги. Нужно разобраться с налогообложением доходов по операциям с криптовалютами".

Россия в этом процессе как всегда идет своим путем, констатирует Хейфец: "Думаю, что стоит предусмотреть организацию в специальных уполномоченных банках операций с криптовалютами и располагать эти банки в рамках специальных территорий. По этому пути, кстати, пошла Беларусь". Однако сначала все равно нужно выработать единый мировой свод правил обращения с виртуальными валютами, резюмирует эксперт.

Кстати, обсуждение регулирования криптовалют пройдет на ближайшем саммите "Большой двадцатки" (G20) в Аргентине в марте. На нем Франция и Германия собираются представить анализ рисков, которые несет биткоин, и презентуют совместные предложения по регулированию криптовалюты.