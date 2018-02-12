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Рубрика: В мире

Госдеп выделит на поддержку Украины около 165 миллионов долларов

Текст: Юрий Когалов
Администрация США намерена выделить 165 миллионов долларов на оказание поддержки Украине, в том числе военной. Об этом свидетельствует проект бюджета госдепартамента, опубликованный в понедельник.

Согласно этому документу, финансовая помощь пойдет на борьбу с коррупцией, снижение энергетической зависимости страны, диверсификацию источников энергии, укрепление независимых СМИ. В рамках военной помощи (20 миллионов долларов) Киеву будет поставлено критически важное оборудование, необходимое для поддержания суверенитета Украины.

"Эти средства будут способствовать политической реорганизации Украины в направлении трансатлантического альянса, улучшению совместимости ВС страны с НАТО и другими западными силами, усовершенствуют возможности Украины по обеспечению собственной обороны", - цитирует выдержку из документа ТАСС.

Главным получателем военной помощи США останется Израиль

В проекте бюджета на 2019 финансовый год также предусмотрено выделение свыше 350 миллионов долларов на реализацию программ в Европе и Евразии. Около 70 миллионов долларов пойдут на уже действующие программы, 236 миллионов долларов предусматривается на проведение операций за рубежом. Кроме того, еще 53 миллиона долларов предлагается выделить на реализацию различных региональных программ.

На решение острых вопросов в Южной и Центральной Азии предусмотрено 860 миллионов долларов (из них 500 миллионов выделены на Афганистан). Деньги должны пойти на поддержку демократических институтов и экономических реформ.

Обнародованные суммы подтверждают намерение администрации США урезать двусторонние и многосторонние программы помощи. Как следует из документа, на деятельность Агентства международного развития предполагается выделить 1,4 миллиарда долларов, на программы двусторонней экономической помощи - 17 миллиардов, обе статьи на несколько десятков миллионов меньше, чем запрашивалось на 2018 финансовый год.

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