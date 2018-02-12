Хоккеист Райан Стоа: "В "Спартаке" желали удачи, но не в игре с Россией"

14 февраля на Олимпиаде стартует хоккейный турнир. Российская команда начнет его поединком со словаками, а в параллельной встрече сыграют следующие соперники нашей сборной - словенцы и американцы. Корреспондент "РГ" пообщался о предстоящем турнире с нападающим московского "Спартака" и сборной США Райаном Стоа.

Райан, третий матч на групповом этапе вы проведете против России. Это будет что-то особенное для человека, играющего в российском клубе?



Райан Стоа: Честно говоря, пока я об этом не слишком задумывался. Концентрируюсь на первом матче со Словенией. Но, конечно, играть против таких парней здесь - это будет отличный матч, в котором будут участвовать две реально квалифицированные команды. Жду хорошей атмосферы.

Что сказали вам партнеры по "Спартаку" и тренеры клуба, когда провожали вас сюда?



Райан Стоа: Пожелали удачи, но не в игре с Россией (улыбается). И вернуться без травм обратно.

А напарник по звену Александр Хохлачев что говорил?



Райан Стоа: То же самое. Вообще он отличный игрок и большой профессионал. И то, что мы боремся за плей-офф КХЛ - во многом его заслуга. Он определенно будет играть в НХЛ.

Думаете, он заслуживал места в сборной России на Олимпиаде? Обсуждали с ним эту тему?



Райан Стоа: Нет, мы с ним не говорили об этом. И не думаю, что мне пристало рассуждать, заслуживает ли он быть здесь или нет. У России очень хорошая команда. И в такой ситуации кому-то из сильных игроков всегда не находится места.

Что вообще ждете от олимпийского турнира? США не являются в нем фаворитами.



Райан Стоа: Согласен, но это хоккей. Здесь каждый может обыграть любого. Особенно во время короткого турнира, в котором не участвуют игроки из НХЛ. Тут многое могут решить мелкие детали и нюансы. На этой Олимпиаде во многих командах есть хоккеисты из КХЛ. Только в нашей сборной таких четверо. Они получили шанс сыграть за свои сборные и проявить себя.

Кто, по-вашему, фаворит турнира? Россия? Канада?



Райан Стоа: Думаю, сейчас вопрос открыт, поскольку мы еще не видели ни одного матча и не представляем, кто как играет. Но мы здесь для того, чтобы побеждать.

На групповом этапе вам не обязательно побеждать в каждом матче, поскольку в плей-офф выходят все. Как вам такая формула?



Райан Стоа: Я вообще не думаю о формуле, поскольку наша задача - как следует подготовиться. И я концентрируюсь исключительно на следующем матче. Осталось совсем немного времени до начала Олимпиады. Мы с нетерпением ждем старта и настроены выложиться на льду полностью. Все ребята очень рады быть здесь и предвкушают олимпийский опыт.

А лично вы как воспринимаете свое участие в Олимпиаде? Насколько это важно для вас как для спортсмена?



Райан Стоа: Я даже никогда не думал, что у меня будет возможность оказаться здесь. Но так сложилось, чему я очень рад.

Как вам Олимпиада? Успели уже что-то посмотреть?



Райан Стоа: Да, мы были на соревнованиях по конькобежному спорту и шорт-треку, и это было замечательно. Прекрасные болельщики, которые отлично поддерживали спортсменов. Собираемся сходить на матч нашей женской сборной по хоккею. Там я тоже ожидаю отличную атмосферу.

А что скажете об условиях, в которых живете? Вы ведь впервые попали в олимпийскую деревню. Как вам этот опыт? Удивлены чем-то?



Райан Стоа: Условия идеальные. Я не могу сказать, что чему-то удивлен, поскольку не имел представления о том, чего ожидать.

Эта Олимпиада станет первой за долгое время, в которой не участвует НХЛ. В США сильно упал интерес к соревнованию, на котором не будет лучших из лучших?



Райан Стоа: Нет. Потому что Олимпиада - такое событие, которое объединяет мир. И определенно объединяет твою страну.