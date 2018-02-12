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Рубрика: В мире

Как Русское географическое общество улучшает российско-сербские отношения

Текст: Александр Борисов (Белград)
Русское географическое общество (РГО) вносит неоценимый вклад в развитие российско-сербского сотрудничества, что неоднократно было отмечено первыми лицами двух государств.
Фото: Александр Борисов / РГ Фото: Александр Борисов / РГ
Фото: Александр Борисов / РГ

Традиции такого взаимодействия были заложены более полутора веков назад, когда членами Императорского Русского географического общества являлись знаменитые сербские ученые: Вук Караджич, Балтазар Багишич, Йован Цвиич. Сегодня на первый план перед специалистами выходят задачи по сохранению исторического и культурного наследия России и Сербии, проведению образовательной, исследовательской и иной деятельности, направленной на восстановление утраченных связей между нашими странами.

Об этом в интервью "Российской газете" рассказали директор Центра развития РГО в Сербии Миролюб Милинчич и советник Президента РГО по международным вопросам Сергей Катиков.

Что стало основанием для открытия Центра развития РГО в Белграде? Кто здесь содействует его эффективному функционированию?

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Сергей Катиков: В декабре 2015 года Сербское географическое общество направило письмо Президенту РГО Сергею Кужугетовичу Шойгу, изложив в нем просьбу об открытии Центра развития РГО в Сербии. Предложение было воспринято позитивно, и вопрос был решен в кратчайшие сроки. Уже в октябре 2016 года состоялось торжественное открытие Центра с участием действующего на тот момент сербского президента Томислова Николича, который, кстати, получил членский билет РГО. В феврале 2017 года был создан Попечительский совет Центра, в состав которого вошли представители бизнеса и творческой интеллигенции Сербии, в частности, всемирно известный режиссер Эмир Кустурица.

Каковы основные задачи Центра?

Сергей Катиков: Центр представляет интересы РГО в Сербии, но является самостоятельным юридическим лицом. Основной его задачей является распространение достоверных данных об уникальных географических, исторических и культурных объектах России, а также развитие двусторонних российско-сербских отношений в области географии и смежных с ней наук.

Центр развития РГО в Сербии позиционируется как некоммерческая организация, чьей главной целью является содействие расширению всестороннего взаимодействия между учеными-географами из России и Сербии. Каких успехов уже удалось достичь на данном участке работы?

Миролюб Милинчич: За время работы мы добились отличных результатов в области студенческих обменов, налаживании двусторонней коммуникации среди молодежи. Сербские студенты приняли участие в нескольких крупных проектах РГО: "Кызыл - Курагино", "Ермак", "Гогланд" и др. Во взаимодействии с Ленинградским государственным университетом имени А. С. Пушкина проведены летние обучающие программы: в 2016 году - в Сербии, в 2017 году - в Ленинградской и Псковской областях. В 2018 году ожидаем проведения всероссийских конкурсов РГО, в которых непременно примет участие молодежь из Сербии, а также приезда россиян на практику в Сербию.

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Существуют международные центры силы, пытающиеся изменять сознание наших людей и их восприятие прошедших событий. При этом они плохо знакомы с нашей историей и культурой. Однако богатейшая и содержательная истории российско-сербских отношений, к сожалению, все еще не до конца изучена. Что Вы собираетесь предпринять для изменения сложившейся ситуации и укрепления двусторонних связей?

Миролюб Милинчич: Значительных успехов нам удалось достичь в процессе документирования русского культурного наследия на Балканах. Часть экспонатов возвращена Русской Православной Церкви и другим заинтересованным учреждениям. В ближайшие два года мы намерены опубликовать наши работы по данной тематике.

К сожалению, в настоящее время в Сербии и России осталось не так много людей, знающих о существовании неразрывной связи и ощущающих близость между нашими культурами. Причиной этому стали как объективные, так и субъективные факторы. Сейчас наступает тот момент, когда есть возможность исправить эту ошибку или историческую неправду. Лучшим способом для этого является сближение российской и сербской молодежи, знакомство наших детей с культурой, историей и обычаями двух государств.

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