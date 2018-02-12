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Рубрика: Происшествия

МАК приступил к вскрытию "черных ящиков" с борта Ан-148

Текст: Татьяна Шадрина

Самописцы с Ан-148 находятся в лаборатории Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и сейчас специалисты приступили к их вскрытию. Пока о состоянии носителей информации сказать ничего нельзя, отметили в МАК "РГ".
В МАК заявили о серьезных повреждениях самописцев Ан-148

Сами носители информации цифровые (как на всех современных типах самолетов) и твердотельные (небольшие жесткие диски памяти, флэшки). И если не будет сильной деформации носителей, то расшифровка займет не так много времени как при снятии данных с аналоговых самописцев.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", который совершал рейс Москва-Орск, разбился в воскресенье через семь минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

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