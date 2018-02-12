МИД: В марте состоится встреча Ирана, России и Турции по Сирии

Саммит министров иностранных дел России, Турции и Ирана, посвященная сирийской тематике, вероятнее всего состоится в марте. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

"Сейчас даты этой встречи согласовываются. До конца месяца она вряд ли состоится, скорее всего, в марте", - сказал он журналистам. Местом встречи, скорее всего, по традиции станет столица Казахстана Астана.

Также Богданов прокомментировал обострение обстановки на границах Сирийской Арабской Республики и в ее отдельных районах.

"Призываем всех к сдержанности, чтобы не допустить очень опасной эскалации, все страны региона", - сказал заместитель министра.