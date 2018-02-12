МОК поздравил наших фигуристов с "серебром" командного турнира ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) отметил успех российских фигуристов в командном турнире зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Текст с поздравлением опубликован на официальной странице МОК в Twitter.

Нашу сборную на турнире представляли Михаил Коляда (одиночное мужское катание), Алина Загитова и Евгения Медведева (одиночное женское катание), спортивные пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт, а также танцевальная пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.

Добавим, что Загитова показала лучший результат в произвольной программе командного турнира на Играх и установила личный рекорд (158,08 балла). 83,06 балла Алина получила за технику, и 75,02 -за компоненты. На чемпионате Европы в Москве Загитова получила за произвольную программу 157,97 балла.